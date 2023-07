La livre sterling s'efforçait de se remettre d'une chute brutale jeudi à la suite de données sur l'inflation au Royaume-Uni inférieures aux attentes du marché, tandis que le dollar reprenait pied après une forte baisse la semaine dernière, que les analystes ont jugée exagérée.

En Asie, les marchés se sont également concentrés sur la décision de la Chine concernant le taux préférentiel de prêt (LPR), où l'on s'attend à ce que les repères de prêt restent inchangés après que la banque centrale ait maintenu son taux directeur en début de semaine.

La livre sterling était en baisse de 0,02 % à 1,2936 $, après avoir chuté de plus de 0,7 % mercredi dans le sillage des données qui ont montré que le taux d'inflation élevé de la Grande-Bretagne a chuté plus que prévu en juin pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an, à 7,9 %.

Cela a réduit les attentes du marché concernant de nouvelles hausses de taux agressives de la part de la Banque d'Angleterre (BoE), la perspective d'une hausse des taux britanniques au-delà de 6% étant désormais probablement écartée.

À un moment donné, les opérateurs s'attendaient à ce que les taux d'intérêt atteignent 6,5 %.

"Je pense que le marché est désormais un peu plus raisonnable en ce qui concerne ses attentes en matière de hausse des taux d'intérêt par la BoE. Nous avons toujours pensé qu'un relèvement de 150 points de base était tout simplement excessif", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale et durable à la Commonwealth Bank of Australia.

Ailleurs, l'euro a augmenté de 0,11 % pour atteindre 1,1213 $, les investisseurs attendant la réunion de politique générale de la Banque centrale européenne (BCE) de la semaine prochaine pour obtenir plus de clarté sur les perspectives de taux.

Ces derniers jours, les décideurs politiques de la BCE ont adopté un ton plus dovish, Yannis Stournaras, membre du Conseil des gouverneurs, étant le dernier à indiquer que les futures augmentations de taux après la hausse probable de 25 points de base de juillet restent incertaines.

L'indice du dollar américain s'est stabilisé au-dessus de 100 et s'est établi à 100,18, regagnant un peu de terrain après la chute de plus de 2 % enregistrée la semaine dernière en réaction spontanée aux données sur l'inflation américaine, qui se sont avérées plus froides que prévu.

"Nous pensions que la chute était trop forte et il semble que le dollar ait regagné une partie de ses pertes", a déclaré M. Capurso. "Et comme les perspectives économiques mondiales se détériorent... cela va soutenir le dollar américain, valeur refuge.

Le yen japonais a augmenté de 0,1% à 139,56 pour un dollar, tandis que le dollar australien était en hausse de 0,16% à 0,6782 $, avant les données sur l'emploi du pays plus tard dans la journée de jeudi.

Le kiwi a gagné 0,06% à 0,6267 $, bien qu'il ait reculé par rapport au sommet de la séance précédente de 0,6315 $ atteint après que l'inflation des consommateurs néo-zélandais ait été légèrement supérieure aux attentes au deuxième trimestre.

Avant la décision de la LPR en Chine, le yuan offshore a augmenté d'environ 0,2% à 7,2184.

Les investisseurs restent à l'affût de nouvelles mesures de soutien de la part des autorités chinoises afin de consolider la reprise chancelante du pays après la crise du COVID, les données de lundi montrant que l'économie s'est développée à un rythme faible au deuxième trimestre alors que la demande s'est affaiblie à l'intérieur du pays et à l'étranger.

"La croissance de la Chine a été décevante au deuxième trimestre, mais il est tout à fait prioritaire de prendre des mesures de relance", a déclaré Mel Siew, gestionnaire de portefeuille chez Muzinich & Co.

"Il se peut qu'elles n'aient pas l'impact souhaité, mais je pense que la croissance reprendra progressivement en Chine au cours du second semestre.