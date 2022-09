La livre sterling et l'euro se redressent ; la BCE devrait être agressive après un IPC allemand élevé.

La livre sterling a atteint un nouveau sommet d'une semaine vendredi, contribuant à pousser l'indice du dollar américain à son plus bas niveau d'une semaine, alors que les décideurs britanniques s'efforcent de réparer certains des dommages causés par le plan fiscal de la semaine dernière qui a réduit les impôts et augmenté la dette.

La devise britannique est ainsi en passe de connaître sa meilleure semaine depuis deux ans et demi.

L'euro a également atteint un pic d'une semaine après que l'inflation allemande ait renforcé les attentes d'une action politique plus agressive de la part de la Banque centrale européenne (BCE).

La livre sterling a touché 1,1222 $ au début de la session asiatique, ce qui l'a amenée très près d'effacer toutes les pertes précipitées à la suite du soi-disant mini budget du nouveau gouvernement vendredi dernier. Il était dernièrement en hausse de 0,41 % à 1,11645 $, portant son gain pour la semaine à 2,87 %, bien qu'il ait touché un plancher record de 1,0327 $ lundi.

"La reprise du câble (le taux sterling-dollar) est très accrocheuse", a déclaré Sean Callow, stratégiste chez Westpac à Sydney.

"Elle a un certain sens dans la mesure où les rendements britanniques vont être élevés pendant un certain temps, ce qui décourage les positions courtes. Mais comme le Royaume-Uni présente déjà des déficits de compte courant très importants, nous doutons qu'il y ait beaucoup plus de hausse pour la livre sterling."

Dans la nuit, la livre sterling a bondi de 2,13 %, la Banque d'Angleterre (BoE) ayant procédé à une deuxième journée d'achats d'obligations pour stabiliser les marchés, les rendements des gilts ayant également augmenté.

Entre-temps, la première ministre britannique, Liz Truss, et le ministre des finances, Kwasi Kwarteng, rencontreront vendredi le chef de l'organisme indépendant de surveillance budgétaire du pays, l'Office for Budget Responsibility (OBR), pour discuter du processus de prévision budgétaire.

Mme Truss a également promis de s'en tenir aux plans controversés, dans ses premiers commentaires depuis que l'agitation a éclaté sur les marchés.

L'intervention de l'OBR "atténue les craintes des marchés concernant le paquet fiscal jusqu'ici non chiffré, ce qui contribue à soutenir la livre sterling", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la National Australia Bank.

"Une impression chaude de l'IPC allemand sert également à rappeler la situation de l'inflation en Europe - et dans le monde - et le fait que les banques centrales doivent rester hawkish. Dans cette optique, la décision de la BoE de mercredi d'acheter des obligations ne doit pas être lue comme un pivot", a ajouté M. Strickland.

Les données de jeudi ont montré que l'inflation allemande était à son plus haut niveau depuis plus d'un quart de siècle, sous l'effet des prix élevés de l'énergie, les analystes avertissant que la crise énergétique n'a pas encore fait sentir tous ses effets.

Cette lecture suggère que le chiffre pour la zone euro élargie à 19 pays, attendu vendredi, devrait également dépasser les prévisions des économistes.

Les marchés s'attendent à une nouvelle hausse de 75 points de base de la part de la BCE le mois prochain, avec une cote de 1 sur 3 pour une hausse de 1 point de pourcentage.

Pour la BoE, les traders prévoient un resserrement de 125 points de base début novembre, avec de faibles chances pour une augmentation de 150 points de base.

L'euro était en légère hausse vendredi à 0,9821 $, et a atteint plus tôt 0,9844, son plus fort niveau depuis une semaine.

La monnaie partagée reste sur la voie d'une progression hebdomadaire de 1,29 %, sa meilleure performance en quatre mois, après s'être remise d'un nouveau plancher de deux décennies à 0,9528 $ lundi.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à l'euro, à la livre sterling et à quatre autres devises majeures, a légèrement augmenté de 0,09% à 111,91, mais est resté proche d'un plus bas d'une semaine de 111,64 atteint dans la nuit.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré jeudi que "la stabilité des prix reste le premier objectif" et que l'inflation doit être maîtrisée avant que les responsables puissent s'inquiéter de l'impact sur la croissance économique.

Le dollar s'est apprécié de 0,14 % pour atteindre 144,65 yens, mais il reste principalement latéral sous la ligne psychologique des 145 depuis que les autorités japonaises sont intervenues pour mener leur première intervention d'achat de yens depuis 1998 la semaine dernière, lorsque le dollar a atteint un nouveau pic de 24 ans à 145,90 yens.

Le ministre des Finances, Shunichi Suzuki, a signalé jeudi qu'il était prêt à intervenir à nouveau si les mouvements spéculatifs sur la devise persistent.

Le gouvernement japonais confirmera plus tard vendredi le montant qu'il a dépensé pour l'intervention, et le montant qu'il a laissé en réserve pour d'autres actions de ce type.

Ailleurs, le dollar a bondi de 0,38% à 7,1247 yuans sur le marché offshore, ce qui lui permet de réaliser sa meilleure semaine et son meilleur mois depuis avril.

L'Aussie a glissé de 0,08 % à 0,6495 $, et le kiwi néo-zélandais s'est affaibli de 0,12 % à 0,5721 $, les laissant également sur la voie de leurs pires performances mensuelles depuis avril.