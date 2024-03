La livre sterling est restée stable lundi, les investisseurs attendant la décision de la Banque d'Angleterre plus tard dans la semaine, l'accent étant mis sur la Banque du Japon et la Réserve fédérale dans l'intervalle.

La livre sterling est restée globalement inchangée par rapport à vendredi à 1,2379 $. Elle a chuté de 1,2 % la semaine dernière, les données sur l'inflation américaine ayant dépassé les attentes, ce qui a renforcé les paris selon lesquels la Fed maintiendrait ses taux à un niveau plus élevé pendant plus longtemps et a entraîné une remontée du dollar. L'euro était en hausse de 0,1 % à 85,58 pence.

La Banque d'Angleterre maintiendra très certainement ses taux à 5,25 % jeudi, dans l'attente de données supplémentaires, notamment sur les salaires et les services, afin de déterminer si la récente baisse de l'inflation est durable.

La croissance des prix en Grande-Bretagne a ralenti, passant de 11,1 % en octobre 2022 à 4 % en janvier. Les chiffres de l'inflation de l'indice des prix à la consommation de février sont attendus mercredi et devraient montrer une nouvelle baisse à 3,6 %.

"La livre sterling a été l'une des devises les plus performantes cette année, mais avec des surprises d'inflation en baisse et des indicateurs du marché du travail plus mous, la BoE pourrait se montrer dovish", a déclaré Paul Mackel, responsable mondial de la recherche sur les devises chez HSBC. "Cela soutiendrait notre point de vue plus élevé sur l'euro et la livre sterling.

Avant cela, les investisseurs se concentrent sur la décision de la Banque du Japon mardi, qui pourrait voir la banque centrale mettre fin à huit années de taux d'intérêt négatifs.

L'attention se tournera ensuite vers la Fed mercredi, où les analystes examineront minutieusement le nouveau "graphique en pointillés" des projections des responsables concernant l'évolution des taux d'intérêt.

L'indice du dollar était légèrement en baisse lundi, à 103,37. Il a augmenté d'environ 2 % cette année, les données économiques américaines étant plus élevées que prévu.