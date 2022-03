La livre sterling gagne du terrain face à l'euro, mais se fait distancée par le dollar

La livre sterling a atteint un nouveau sommet en 5 ans et demi face à l'euro, mais est tombée à son niveau le plus faible depuis décembre 2020 face au dollar, une nouvelle séance volatile ayant poussé les investisseurs à acheter des dollars. Les devises européennes ont chuté rapidement depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de la guerre et de la flambée des prix des matières premières sur leurs économies.

Alors que l'économie britannique n'est pas aussi exposée que les économies de la zone euro, la livre a souffert par rapport au dollar mais a progressé face à un euro en baisse par rapport à presque toutes les devises. Vers 10h00, la livre était en baisse de 0,4% à 1,3175 dollar, après s'être affaiblie jusqu'à 1,3157 dollar, son plus bas depuis décembre 2020. Contre l'euro, la livre sterling a augmenté de 0,2% à 82,035 pence dans les heures asiatiques, son plus fort depuis juin 2016.

Les investisseurs ont réduit leurs attentes en matière de resserrement de la politique des banques centrales, y compris la Banque d'Angleterre, compte tenu de la perspective d'un ralentissement de la croissance économique. Mais les traders continuent de tabler sur une hausse de 25 points de base des taux de la BoE lors de sa réunion de la semaine prochaine.

La livre anglaise chute face au dollar, mais se renforce face à un euro plus exposée à la guerre en Ukraine