La livre sterling a gagné du terrain sur l'euro mercredi après qu'une enquête ait montré que l'activité des entreprises britanniques ce mois-ci était plus forte que dans les économies de la zone euro, tandis qu'elle est restée stable face au dollar et a chuté face à un yen japonais en plein rebond.

L'euro était en baisse de 0,1% par rapport à la livre à 84,04 pence, non loin de son plus bas niveau en deux ans de 83,84 pence atteint plus tôt en juillet.

L'activité commerciale britannique s'est accélérée ce mois-ci, soutenue par la croissance manufacturière la plus rapide en deux ans et le flux de nouvelles commandes le plus important depuis avril 2023, ont montré les données de l'enquête PMI mercredi. En revanche, la croissance de l'activité dans la zone euro s'est arrêtée.

"La divergence des fortunes économiques est reflétée par les marchés des devises jusqu'à présent ce matin", a déclaré Nick Rees, analyste du marché des changes chez Monex Europe.

La livre a été soutenue ces derniers mois par des données économiques meilleures que prévu, une certaine stabilité de la part d'un nouveau gouvernement, et aussi par la Banque d'Angleterre qui a été plus lente à réduire ses taux que certains de ses pairs, y compris la Banque centrale européenne, en raison des craintes concernant l'inflation des services.

La prochaine réunion de la BoE aura lieu en août et les marchés estiment qu'il y a environ 45 % de chances qu'elle réduise ses taux. M. Rees a déclaré que les données de mercredi n'inciteraient guère la BoE à procéder à une réduction en août, car elles montrent un tableau mitigé en ce qui concerne la transmission des salaires à l'inflation.

La livre est restée stable par rapport au dollar à 1,29075 $.

L'évolution la plus spectaculaire de la livre sterling a été celle du yen japonais, qui a chuté de 0,55% à 199,67 yens, après avoir dépassé les 207 yens au début du mois.

Le yen s'est renforcé de manière générale après une intervention officielle probable pour le soutenir au début du mois de juillet, une augmentation de la volatilité qui a poussé les traders à se défaire des "carry trades" financés par le yen qui ont nui à la monnaie, et la possibilité d'une augmentation des taux d'intérêt de la Banque du Japon la semaine prochaine.

Cela pourrait aller plus loin, et les stratèges de Nomura ont recommandé mercredi à leurs clients une position courte sur la paire GBP/JPY, visant 190,50 pour une livre d'ici à la fin du mois de septembre.

Selon eux, cette idée s'appuie sur les éléments suivants : des données britanniques en baisse, une baisse des taux de la BoE en août et une hausse des taux de la BOJ en juillet sous-évaluées, un appétit pour le risque faible et un positionnement long de la livre sterling.