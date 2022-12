La livre sterling glisse alors que l'impulsion donnée par les nouvelles règles COVID de la Chine s'estompe.

Le dollar a commencé la journée sur la pointe des pieds, après que la Chine s'est préparée à dévoiler une nouvelle série de mesures visant à assouplir les restrictions sur l'activité, ce que les investisseurs ont pris comme un signe d'un changement potentiel de la politique dure du gouvernement "zéro COVID".

En fin de matinée à Londres, une grande partie de la reprise du risque qui a porté la livre sterling à un sommet de séance de 1,2345 $ s'est essoufflée, laissant la livre en baisse de 0,3 % à 1,2259 $. Elle a baissé de 0,4 % contre l'euro, à 86,13 pence.

La livre sterling a augmenté de 5,2 % par rapport au dollar en novembre, sa plus forte performance sur un mois depuis 2020, mais elle pourrait avoir du mal à faire beaucoup plus de progrès, étant donné une image économique de plus en plus sombre en Grande-Bretagne et un paysage politique délicat.

"Pour la livre sterling, cela pourrait être un cas de 'trop, trop tôt'", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie des devises chez Rabobank, à propos des gains de la livre le mois dernier.

Une grande partie de la faiblesse récente du dollar a également été motivée par les attentes de la Réserve fédérale américaine, qui prévoit une hausse des taux de seulement 50 points de base ce mois-ci, après avoir augmenté les taux de 75 points de base lors de chacune de ses quatre dernières réunions.

Les données de vendredi ont montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu le mois dernier, ce qui rend plus difficile pour la Fed de justifier le ralentissement du rythme du resserrement monétaire, alors que l'inflation atteint toujours près de 8 %.

Pendant ce temps, les données britanniques de lundi ont montré que le secteur des services de la Grande-Bretagne s'est légèrement contracté pour un deuxième mois en novembre, alors que les pressions sur le coût de la vie et l'incertitude sur les perspectives économiques ont comprimé la demande, selon une enquête publiée lundi.

Les gestionnaires de fonds sont toujours baissiers envers la livre sterling, selon les données hebdomadaires de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ils détiennent toujours une position courte nette - ce qui signifie qu'ils sont généralement négatifs. Mais cette position est également plus de 50 % plus petite que les profondeurs observées plus tôt cette année, ce qui pourrait laisser moins de place pour de grands rallyes, surtout avec la réunion de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine.

"Nous avons du mal à voir le câble étendre son rallye à 1,25 $ et au-delà, mais il ne fait aucun doute que c'est principalement une histoire de sentiment de risque et de dollar qui conduira la paire avant la réunion de la BoE. Une contraction sous 1,20 $ semble plus appropriée compte tenu des fondamentaux macroéconomiques mondiaux et britanniques", a déclaré Francesco Pesole, stratégiste chez ING.

De plus, l'économie est confrontée à une vague de grèves des travailleurs du secteur public ce mois-ci en protestation contre les salaires, alors que les ménages et les entreprises sont confrontés à une crise du coût de la vie.

Le Premier ministre Rishi Sunak, au pouvoir depuis un peu plus d'un mois, est confronté à une série de problèmes, dont une récession qui pourrait se prolonger à l'approche d'une élection que les sondages d'opinion suggèrent que les conservateurs vont perdre.

Les investisseurs ont d'abord applaudi la nomination de Sunak et de son nouveau ministre des finances, Jeremy Hunt, car tous deux ont apporté une stabilité bien nécessaire aux marchés britanniques.

Mais cet optimisme s'estompe, ce qui pourrait finalement signifier plus de faiblesse pour la livre.

"Si vous regardez les fondamentaux britanniques - une grève par jour au mois de décembre, nous avons vu un grand nombre de députés conservateurs ne pas se représenter parce qu'ils ne veulent pas être dans l'opposition", a déclaré M. Foley de Rabobank.

"Ce que cela signifie pour moi, c'est que : a) les nouvelles économiques sont plutôt sombres et b) il va être très difficile pour Sunak de gérer non seulement l'économie, mais aussi son propre parti", a-t-elle ajouté.