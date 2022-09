La livre sterling glisse alors que le dollar reprend pied

La livre sterling a chuté jeudi et le dollar américain a rattrapé sa récente baisse, le soulagement suscité par l'intervention de la Banque d'Angleterre sur les marchés obligataires s'est estompé face aux doutes persistants sur la gestion économique de la Grande-Bretagne et les perspectives de croissance mondiale.

La devise britannique a fait son plus grand bond depuis la mi-juin mercredi après que la BoE a annoncé un plan d'achat d'obligations d'urgence pour soutenir un marché des gilts qui était en chute libre avec la livre.

Mais la livre sterling était en baisse de 0,8 % à 1,0798 $ à la mi-session en Asie et l'euro s'est affaibli de 0,6 % à 0,9679 $, alors que le dollar américain reprenait pied.

"Les achats d'obligations de la BoE peuvent tempérer les coûts d'emprunt du gouvernement britannique mais n'ont pas résolu les tensions entre l'assouplissement budgétaire et le resserrement monétaire", a écrit Carol Kong, stratégiste à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note.

"Les inquiétudes concernant le plan budgétaire du Royaume-Uni et son économie plus large suggèrent que la livre sterling restera probablement proposée par rapport au dollar et aux autres grandes devises à court terme."

La livre sterling a chuté à un niveau record de 1,0327 $ lundi, les investisseurs ayant rendu un verdict cinglant sur les plans britanniques de réduction des impôts financés par une augmentation massive des emprunts, au moment même où la BoE s'efforce de maîtriser l'inflation.

Les apparitions des responsables de la Banque d'Angleterre, David Ramsden, Silvana Tenreyro et Huw Pill, plus tard dans la journée de jeudi, seront suivies de près, tout comme le discours du ministre des finances, Kwasi Kwarteng, devant son parti conservateur, lundi.

"La livre sterling n'est pas tirée d'affaire", a déclaré Philip Wee, stratège en devises chez DBS. "La BoE semble s'attaquer au symptôme et non à la cause".

"Le ... gouvernement n'a pas encore abordé la question de la crédibilité des plans de réduction des impôts, que les critiques considèrent comme ajoutant aux malheurs de l'inflation."

DOLLAR ROI

La toile de fond des problèmes de la livre est l'emballement du dollar, et la brièveté de sa baisse mercredi suggère que les traders ne sont pas encore vraiment prêts à soutenir une grande vente de dollars.

Le Dollar Index américain, qui mesure le billet vert par rapport à la livre sterling, à l'euro et à quatre autres grandes devises, a connu sa pire séance en plus de deux ans au cours de la nuit, mais a rebondi de 0,3 % à 113,31 et n'est pas loin de son plus haut niveau en 20 ans de 114,78.

La réaction officielle se fait de plus en plus forte, notamment en Asie où le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et l'Indonésie sont intervenus sur les marchés financiers, à des degrés divers, pour soutenir leurs devises et les prix des actifs.

La paire de devises japonaises s'est maintenue à plus de 145 par dollar depuis que le gouvernement a vendu des dollars pour soutenir le yen pour la première fois depuis des décennies la semaine dernière. Elle était en légère baisse à 144,31 par dollar jeudi.

La vente de dollars a ralenti la chute de la roupie indienne, bien qu'elle soit passée du côté le plus faible de 80 par dollar cette semaine et ait atteint un niveau record de 82 mercredi. La rupiah et le won restent sous pression.

"Ces efforts de stabilisation de la part des décideurs politiques du monde entier peuvent contribuer à rétablir la confiance du marché et à donner un répit temporaire aux actifs à risque", a déclaré Christopher Wong, stratège en matière de devises chez OCBC Bank à Singapour.

"Mais en fin de compte, la forte tendance de l'USD doit encore se dissiper pour que les marchés des devises puissent prendre une respiration plus significative."

Ailleurs, le dollar australien, sensible au risque, a reculé de 0,7 % à 0,6478 $. Une nouvelle mesure des prix à la consommation a montré que l'inflation annuelle a légèrement diminué d'août à juillet, proposant l'espoir que les pressions sur les coûts pourraient être proches d'un pic.

La monnaie néo-zélandaise a baissé de 0,8% à 0,5685$.