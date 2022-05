La livre sterling glisse après des données PMI faibles

La livre sterling est tombée à son plus bas niveau en plus d'une semaine contre l'euro après que des données aient montré un fort ralentissement de l'activité commerciale, ajoutant aux inquiétudes que le Royaume-Uni pourrait glisser dans la récession plus tard cette année.

L'indice composite flash des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global, une jauge mensuelle des services et des industries manufacturières, est tombé à 51,8 en mai contre 57,6 en avril, son plus bas niveau depuis février de l'année dernière.

La lecture préliminaire a été pire que toutes les prévisions d'un sondage Reuters auprès des économistes, qui avaient indiqué une baisse à 57,0.

"Cette détérioration soudaine des perspectives de croissance va inquiéter énormément la Banque d'Angleterre et va certainement remettre en question les prochaines hausses de taux", a déclaré Richard Perry, analyste des marchés financiers chez Infinox.

"Cela conforte nos prévisions selon lesquelles une autre, ou tout au plus deux hausses de 25bps seront possibles avant que la BoE ne soit obligée de réévaluer ses perspectives de resserrement."

Les marchés monétaires tablent actuellement sur une hausse de 25 points de base des taux de la BoE lors de la réunion de juin et sur un resserrement de 116 points de base d'ici la fin de l'année, contre environ 125 points de base vendredi, après de solides données sur les ventes au détail.

À 0928 GMT, la livre était en baisse de 0,9% contre l'euro à 85,77 pence, son niveau le plus faible contre la monnaie unique depuis le 12 mai.

La livre sterling était en baisse de 0,7 % contre le dollar à 1,2502 $.

La livre était déjà en baisse par rapport à l'euro après que Mme Lagarde, chef de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré mardi qu'elle voyait le taux de dépôt de la BCE à zéro ou "légèrement au-dessus" d'ici la fin septembre, ce qui implique une augmentation d'au moins 50 points de base par rapport à son niveau actuel.

"Le rebond de l'EUR/GBP est dû à la hausse générale de l'euro suite aux commentaires de Mme Lagarde, de la BCE, ces deux derniers jours, sur les perspectives de hausse des taux à court terme", a déclaré Jens Naervig Pedersen, analyste en chef de la stratégie de change et de taux de la Danske Bank, avant les données.

"Nous pourrions voir l'EUR/GBP monter vers 0,86 à court terme, car la politique monétaire relative continuera de favoriser l'euro", a ajouté Pedersen.

Pendant ce temps, l'emprunt public britannique pour l'exercice 2021/22 est tombé à 144,6 milliards de livres, soit 6,1 % du PIB, selon les chiffres de l'Office for National Statistics britannique mardi, en baisse de plus de 7 milliards de livres par rapport à une première estimation de l'ONS le mois dernier.