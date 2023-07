La livre sterling a reculé mercredi après que les données sur l'inflation britannique, plus faibles que prévu, aient suggéré que la Banque d'Angleterre pourrait ne pas avoir à relever ses taux aussi fortement que prévu, tandis que les derniers commentaires pessimistes de la Banque du Japon ont fait fléchir le yen.

La livre a chuté de 0,8 % par rapport au dollar, à 1,2931 $, et s'est également affaiblie par rapport à l'euro après que les chiffres aient montré que l'inflation britannique a chuté plus que prévu en juin et qu'elle était à son niveau le plus bas depuis plus d'un an, à 7,9 %.

Il s'agit du niveau le plus bas atteint par la monnaie britannique en une semaine face au dollar, alors qu'elle continue de s'éloigner de son plus haut niveau de 15 mois atteint jeudi, à savoir 1,3144 dollar.

Enfin de bonnes nouvelles pour l'inflation britannique. En dessous des prévisions," a déclaré Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les devises et les taux à la Société Générale.

La prise de bénéfices sur la livre sterling ne devrait pas être une surprise car nous nous attendons à ce que les rendements des Gilt baissent par rapport à ceux des US Treasuries et des Bunds. La livre était surachetée après la hausse de ces dernières semaines.

Les banques centrales de la région Asie-Pacifique ont également joué un rôle important, et le dollar a atteint son plus haut niveau en une semaine face au yen japonais. Il était en hausse de 0,4 % à 139,6.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mardi qu'il restait encore du chemin à parcourir pour atteindre durablement l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale, signalant sa détermination à maintenir une politique monétaire ultra-libre pour le moment, contrairement à la politique de fermeté des autres grandes banques centrales.

Le dollar néo-zélandais a également été volatile, s'envolant brièvement après que l'inflation des consommateurs ait été légèrement supérieure aux attentes au deuxième trimestre, mais s'échangeant en dernier lieu en baisse de 0,5 % à 0,6245 $.

Ailleurs, l'euro est resté stable à 1,1222 $, loin du pic de 17 mois de la session précédente à 1,1276 $, ce qui a laissé l'indice du dollar légèrement plus fort à 100,1, rebondissant d'un plus bas de 15 mois atteint lors de la session précédente.

Le dollar a interrompu sa chute brutale de la semaine dernière à la suite d'un taux d'inflation américain plus bas que prévu, ce qui a conduit les traders à anticiper un pic imminent des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion de politique monétaire ce mois-ci, la majorité d'entre eux pariant que cela mettra fin au cycle actuel de resserrement monétaire de la banque centrale.