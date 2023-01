La livre sterling glisse après que les données montrent que les fabricants britanniques ont réduit leurs prix.

La livre a baissé d'environ 0,37 % à 1,22950 $, et de 0,15 % contre l'euro à environ 88,40 pence.

Ces baisses interviennent après les données de mercredi montrant que les fabricants britanniques ont réduit leurs prix de manière inattendue en décembre, le plus depuis avril 2020.

La nouvelle selon laquelle les usines britanniques ont réduit leurs prix est susceptible d'enlever un peu de pression sur les décideurs de la Banque d'Angleterre, qui doivent considérer jusqu'où augmenter les taux d'intérêt dans la bataille pour faire baisser l'inflation.

Pendant ce temps, les craintes de récession restent au premier plan dans l'esprit des traders, après que l'activité économique du secteur privé ait chuté à son rythme le plus rapide en deux ans en janvier, les entreprises accusant les taux d'intérêt plus élevés de la Banque d'Angleterre, les grèves et la faible demande des consommateurs.

La montée en flèche du coût de la dette s'est également reflétée dans les données de mardi montrant que le gouvernement britannique a emprunté plus le mois dernier qu'au cours de n'importe quel mois de décembre depuis le début des enregistrements mensuels il y a 30 ans.

"Les données d'hier n'étaient pas bonnes et ont montré des perspectives quelque peu divergentes par rapport à l'UE, où les choses semblent s'éclaircir un peu", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital.

"Le tableau plus large est constitué par les chiffres de l'IPP d'aujourd'hui qui ont montré que les pressions inflationnistes s'atténuent et qui ont jeté des doutes sur la mesure dans laquelle la BoE finira par augmenter les taux d'intérêt aussi."

Le marché s'attend à ce que la BoE relève les taux d'intérêt pour la dixième fois depuis fin 2021, dans sa lutte contre l'inflation.

Les marchés placent actuellement une probabilité de 75 % d'une hausse des taux de 50 pb lors de la réunion de la BoE. La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne tiennent toutes deux des réunions politiques la semaine prochaine.