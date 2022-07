La livre sterling glisse contre le dollar alors que les données montrent un resserrement économique

En juillet, les entreprises britanniques ont connu leur plus faible croissance en 17 mois et les pressions inflationnistes se sont atténuées, selon une enquête sectorielle publiée vendredi qui pourrait atténuer la pression exercée sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle procède à une forte hausse des taux d'intérêt le mois prochain.

Les volumes des ventes au détail au Royaume-Uni ont entre-temps baissé de 0,1 % par rapport au mois de mai, selon les données officielles, bien que cela soit meilleur que la baisse mensuelle de 0,3 % attendue par les économistes interrogés par Reuters.

La livre sterling a baissé de 0,4 % à 1,1961 $, mais est restée au-dessus du plus bas de 28 mois atteint la semaine dernière. Et elle devait terminer la semaine avec une hausse de 0,75 % - sa plus forte augmentation hebdomadaire depuis fin mai.

La livre a augmenté de 0,34 % pour atteindre 84,93 pence par euro, se remettant ainsi de son plus bas niveau en deux semaines atteint jeudi après qu'une hausse des taux plus importante que prévu de la Banque centrale européenne ait stimulé l'euro.

"Si vous regardez la livre sterling, vous voulez voir comment la situation des spreads évolue", a déclaré Stephen Gallo, responsable européen de la stratégie FX chez BMO Capital Markets.

Les obligations italiennes étant moins performantes que celles du reste de l'Europe, cela devrait plafonner le spread euro/terling à environ 86 pence, selon Gallo.

La Banque d'Angleterre est également chargée de l'objectif délicat de dompter la flambée des prix tout en évitant un ralentissement économique brutal.

La flambée des prix de l'essence et des denrées alimentaires le mois dernier a poussé l'inflation britannique à son taux le plus élevé depuis 40 ans.

La BoE a relevé ses taux d'intérêt à cinq reprises depuis décembre. La prochaine réunion est prévue en août et le marché s'attend à une hausse plus importante de 50 points de base.

La course pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique, qui s'est réduite à deux candidats, Liz Truss et Rishi Sunak, est également restée au centre de l'attention.

Leurs approches divergentes de la politique fiscale pourraient être un moteur clé pour la livre sterling dans les mois à venir.

"Tout changement dans les cotes implicites ou les divers changements dans les sondages vont être des événements négociables", a déclaré Gallo.

"Dans l'ensemble, Sunak est modérément haussier pour la livre sterling, mais au bout du compte, quel que soit le vainqueur, il héritera d'une situation difficile."