La livre sterling glisse contre le dollar de charge

La livre était en baisse de 0,1% à 1,15045 $ à 0825 GMT, après être tombée jusqu'à 1,14545 $ en début de séance.

La livre sterling avait atteint un sommet de 1,1609 $ un jour plus tôt, alors que les médias proposaient de nouveaux détails sur la façon dont le nouveau Premier ministre Liz Truss envisage de s'attaquer à la crise énergétique croissante de la Grande-Bretagne, avant de s'essouffler.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en 24 ans par rapport au yen japonais, et a testé son plus haut niveau en deux décennies par rapport à l'euro, après que les données économiques américaines aient renforcé l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale continuera à resserrer sa politique de manière agressive.

La livre a glissé de 15 % par rapport au dollar cette année, alors que l'inflation britannique atteint deux chiffres et que la croissance s'arrête, les consommateurs et les entreprises étant frappés par la flambée des prix de l'énergie.

Mme Truss devrait annoncer jeudi des plans visant à aider les ménages à faire face à la flambée des factures de gaz et d'électricité causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Certains analystes financiers ont estimé le coût du plan annoncé par Mme Truss pour geler les tarifs de l'électricité à 100 milliards de livres ou plus, en plus de ses 30 milliards de livres de promesses de réductions d'impôts.

Les analystes ont déclaré que les gains pour la livre sterling résultant des plans de Mme Truss n'étaient pas certains, des questions subsistant sur la manière dont ils s'accorderaient avec le resserrement de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

"L'impact net des mesures de soutien pourrait ne pas être trop simple car elles pourraient facilement se mêler aux implications de la politique de la BoE", ont écrit les analystes d'ING dans une obligation. "Le câble pourrait re-tester 1,1600."

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à six principaux homologues, a atteint un nouveau sommet de 20 ans à 110,69 tôt mercredi.

Une chute de la livre sterling sous 1,1413 $ l'amènerait à son niveau le plus faible depuis 1985, selon les données de Refinitiv.

Contre l'euro, la livre sterling a perdu 0,3 %.