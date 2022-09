La livre sterling glisse, les actions décrochent alors que le coup de pouce de la BoE s'estompe

Les marchés boursiers asiatiques ont augmenté jeudi après que la banque centrale britannique ait lancé un programme d'achat d'obligations d'urgence pour stabiliser une vente furieuse de gilts, bien que les échanges commerciaux aient été frileux et que la livre sterling soit restée sous pression.

La Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle achèterait jusqu'à 5 milliards de livres (5,4 milliards de dollars) par jour d'obligations d'État à longue échéance jusqu'au 14 octobre. Elle a dépensé environ un milliard de livres mercredi et les rendements des gilts à 30 ans ont chuté de 105 points de base (pb), la plus forte baisse jamais enregistrée selon les registres de Refinitiv remontant à 1992.

Ce mouvement a soutenu la livre sterling et a proposé un remède à l'humeur agitée des marchés, mais en milieu d'après-midi à Tokyo, la livre luttait pour trouver un soutien et perdait 1 % à 1,0776 $.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,5 % - une hausse plus modérée que celle de 2 % enregistrée à Wall street cette nuit. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,9%.

Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,2%. Les contrats à terme européens ont augmenté de 0,6 % et les contrats à terme FTSE ont progressé de 0,3 %.

"C'est un peu la pagaille", a déclaré Finn Robinson, économiste chez ANZ.

"Reste à savoir combien de temps durera le calme et le nouvel optimisme. D'une part, cette re-stimulation soulèvera, et non pas étouffera, l'inflation britannique, et c'est mauvais pour les obligations et la livre sterling."

Les retombées des réductions d'impôts non financées annoncées en Grande-Bretagne la semaine dernière se sont répercutées sur les marchés financiers après avoir déclenché un effondrement des prix des actifs britanniques. L'intervention de la BoE a suivi les mesures prises en Corée, en Inde et en Indonésie pour stabiliser leurs marchés financiers cette semaine, alors que le dollar américain s'est largement repris.

La banque centrale de Chine a déclaré que la stabilisation du marché des changes était la priorité absolue, alors que le yuan se maintient autour de ses niveaux les plus bas depuis la crise financière.

Plus tard dans la journée de jeudi, l'attention des investisseurs se portera sur trois intervenants de la Banque d'Angleterre, les apparitions médiatiques du Premier ministre britannique Liz Truss, les données sur l'inflation allemande et les intervenants de la Réserve fédérale.

"Notez que rien n'a fondamentalement changé, si ce n'est un disjoncteur fourni par la BOE", a déclaré Eugene Leow, stratège des taux chez DBS à Singapour.

DOLLAR FORT

Les Treasuries américains ont rebondi en sympathie avec les gilts mercredi, et les rendements de référence à 10 ans ont baissé de plus de 20 pb, avant de remonter à 3,818 % en Asie.

Une baisse du dollar s'est également dénouée. L'indice du dollar américain a connu sa pire séance en 2 ans et demi mercredi, reculant après avoir atteint des sommets. Mais le billet vert a trouvé des acheteurs toute la journée en Asie, faisant grimper l'indice de 0,5 % à 113,56.

L'euro a baissé d'environ 0,7 % à 0,9665 $. Le dollar australien a baissé de 0,8% à 0,6470$. Le kiwi a baissé de 1% à 0,5674$.

La Russie est sur le point d'annexer une partie de l'Ukraine, une étape vers l'extension de son parapluie nucléaire sur eux. L'UE soupçonne un sabotage des conduites de gaz sous la mer Baltique.

"Les inquiétudes concernant la croissance en Chine, dans la zone euro et dans diverses autres économies soutiennent la demande pour le dollar depuis des mois", a déclaré Jane Foley, stratégiste FX de Rabobank, qui a un objectif de 0,95 dollar sur l'euro et voit un risque qu'il descende encore plus bas.

"Étant donné que l'appétit pour le risque est en baisse depuis un certain temps, les ruines du marché britannique cette semaine n'ont fait que saper davantage la confiance des investisseurs."

Le repli du dollar a permis au pétrole et à l'or de réaliser des gains jusqu'à mercredi, qui ont légèrement reculé en Asie. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 0,8 % à 88,62 $ le baril. L'or au comptant a baissé de 1% à 1 642 $ l'once.

Dans ce maelström, Porsche s'inscrit, avec des livres clôturant à un prix de 82,50 euros. Les échanges commencent vers 0715 GMT. (1 $ = 0,9252 livre)