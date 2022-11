La livre sterling grimpe alors que la reprise du dollar s'essouffle

Le billet vert, qui est généralement le moteur des marchés de devises mondiaux, a fortement augmenté lundi, alors qu'un bond des cas de COVID-19 en Chine a suscité des craintes pour la croissance et a poussé les investisseurs vers la monnaie refuge, entraînant une baisse de 0,59 % de la livre.

Pourtant, la devise américaine était en baisse par rapport à ses principaux homologues mardi, la livre sterling augmentant de 0,33 % à 1,185 $.

"L'image générale est que le dollar dérive juste un peu plus bas après avoir eu un rallye assez fort hier, en l'absence de véritables nouvelles pendant la nuit", a déclaré Adam Cole, responsable de la stratégie FX chez RBC Capital Markets.

La livre s'est fortement redressée ces dernières semaines après avoir touché un plancher record de 1,0327 $ en septembre, lorsque le gouvernement a dévoilé des plans pour d'importantes réductions d'impôts non financées.

Le nouveau ministre des finances, Jeremy Hunt, s'est engagé la semaine dernière à augmenter les impôts et à réduire les dépenses dans le but de soutenir les finances publiques et de restaurer la crédibilité du marché, alors que la Grande-Bretagne s'enfonce dans la récession.

L'euro a augmenté de 0,11 % par rapport à la livre pour atteindre 86,7 pence mardi.

Il a peu changé après que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a prédit que l'économie britannique se contracterait de 0,4 % l'année prochaine après avoir connu une expansion de 4,4 % en 2023.

Les données de mardi ont montré que le gouvernement britannique a emprunté moins que prévu en octobre, bien que le déficit budgétaire risque d'exploser dans les mois à venir en raison des mesures de soutien à l'énergie et d'un ralentissement économique.

Les traders de la livre sterling garderont un œil sur le témoignage de Richard Hughes, le chef de l'Office for Budget Responsibility britannique, qui s'adressera à la commission du Trésor du Parlement mardi.

Les traders scruteront également les discours des responsables de la Réserve fédérale américaine prévus mardi, avant la publication mercredi des minutes de la dernière réunion de la Fed.

Une grande partie de la reprise de la livre sterling a été alimentée par la chute du dollar, le refroidissement de l'inflation américaine ayant fait naître l'espoir que la Fed pourrait ralentir ses hausses de taux agressives.

M. Cole de RBC a déclaré qu'il s'attendait à ce que la livre baisse à 1,04 $ dans les mois à venir en raison de la faiblesse de l'économie britannique.

"Je pense qu'il s'agit plutôt d'une baisse progressive à partir de maintenant, plutôt que des pertes explosives que nous avons connues en septembre", a-t-il déclaré.