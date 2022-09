La livre sterling grimpe alors que le dollar dégringole suite à l'intervention de la Banque d'Angleterre

La livre a inversé ses pertes et a grimpé de plus de 1% jeudi, alors que le dollar a glissé et que les investisseurs ont analysé l'intervention spectaculaire de la Banque d'Angleterre sur le marché obligataire.

La livre sterling avait baissé dans les échanges matinaux à Londres, mais s'est ensuite reprise pour s'établir à 1,1026 $, soit une hausse de 1,3 % sur la journée, lors de la séance de l'après-midi. Elle a augmenté par rapport à la plupart des principales devises, l'euro ayant perdu 1,01 % à 88,48 pence.

La livre s'est effondrée à un niveau record de 1,0327 $ par rapport au dollar lundi après que le nouveau ministre des finances, Kwasi Kwarteng, a dévoilé des plans visant à réduire les impôts, en particulier pour les riches, et à augmenter les emprunts.

Le "mini budget" a provoqué le chaos sur les marchés financiers, obligeant la Banque d'Angleterre à recommencer à acheter des obligations mercredi.

Cependant, le Premier ministre britannique Liz Truss a refusé de faire marche arrière jeudi, déclarant sur la radio BBC que les plans de son gouvernement étaient les bons pour le pays.

La hausse de la livre jeudi a porté son rallye de trois jours à plus de 3 %, bien que la livre sterling soit toujours en baisse de plus de 18 % cette année.

Les analystes ont eu du mal à identifier un catalyseur exact mais ont pointé du doigt l'intervention de la BoE, la baisse du dollar et le rééquilibrage des portefeuilles vers la fin du trimestre. Beaucoup ont averti que les échanges étaient fébriles et que les perspectives pour la livre restaient sombres.

"L'intervention de la BoE a montré qu'elle est prête à agir lorsqu'elle est mise sous pression par les marchés. Cela contribue à stabiliser la livre", a déclaré Esther Reichelt, stratège des changes chez Commerzbank.

"Toutefois, l'ensemble de la situation politique reste très volatile et le sentiment peut changer rapidement."

Le mini-budget de Kwarteng a déclenché une énorme vente d'obligations du gouvernement britannique, les investisseurs réagissant aux emprunts supplémentaires que les plans impliquaient. Cela a mis la pression sur les fonds de pension, qui sont de gros détenteurs de gilts à longue échéance, et a poussé la BoE à intervenir.

La BoE a déclaré qu'elle achèterait environ 65 milliards de livres (71 milliards de dollars) d'obligations d'État à long terme pour corriger le "dysfonctionnement" du marché.

Adam Cole, responsable de la stratégie de change chez RBC Capital Markets, a déclaré que l'un des principaux moteurs des marchés des devises jeudi était le dollar, qui s'est redressé dans les échanges asiatiques avant de se replier fortement par la suite.

Le Dollar Index était en baisse de 0,57% à 112,39. Il avait auparavant atteint un sommet de 113,79.

Les analystes ont déclaré que le repli du dollar était dû au fait que la Banque populaire de Chine a demandé aux banques d'État d'être prêtes à vendre la devise américaine en faveur du yuan, une mesure rapportée par Reuters.

LE PESSIMISME DE LA LIVRE

Malgré ce rebond, la plupart des investisseurs restent pessimistes quant à la livre sterling, compte tenu de la force du dollar et des nuages d'orage qui planent sur l'économie britannique.

"Je ne pense pas que (l'intervention de la BoE) va donner un coup de pouce à long terme à la livre sterling, bien qu'elle puisse empêcher une baisse extrême", a déclaré Jonas Goltermann, économiste principal des marchés au cabinet de conseil Capital Economics.

Goltermann a déclaré que de nouvelles baisses de la livre sterling étaient probables. Il a ajouté qu'il était peu probable que la BoE augmente les taux d'intérêt à un niveau aussi élevé que les 6 % attendus par les traders d'ici le printemps prochain.

Un analyste a déclaré qu'ils surveillaient également les signes d'une plus grande vente d'actifs britanniques par les fonds de pension.

Les fonds de pension ont vendu massivement des gilts ces derniers jours après que la chute du marché ait déclenché des appels à des paiements de garantie sur leurs positions de dérivés de gilts, ont déclaré des analystes et des conseillers en pensions.

M. Cole a déclaré que RBC Capital Markets s'attendait depuis longtemps à ce que la livre tombe à 1,04 dollar, mais qu'elle réduirait probablement encore plus son objectif de prix dans les prochains jours.

(1 $ = 0,9214 livre) (Reportages de Harry Robertson, Carolyn Cohn et Bansari Mayur Kamdar ; Montage de Jane Merriman, Mark Potter et Andrew Heavens)