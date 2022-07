La livre sterling grimpe en attente de la BoE

A 15h13, heure de Paris, la livre était en hausse de 0,31% face au dollar à 1,21330$. Elle était également plus forte contre l'euro, augmentant de 0,17% à 86,050 pence. Alors que le sentiment de risque s'est renforcé sur les marchés mondiaux des changes, la livre s'est également reprise contre les monnaies dites refuges, le franc suisse et le yen japonais.

La semaine dernière, la livre sterling a conclu sa plus forte chute sur six mois depuis 2016, en baisse de plus de 10 % par rapport au dollar cette année. L'accent reste mis sur le ralentissement de l'économie britannique, la BoE étant chargée de lutter contre l'inflation galopante tout en évitant une récession. La BoE a relevé ses taux cinq fois depuis décembre et sa prochaine annonce de taux prévue est le 4 août. Certains acteurs du marché s'attendent à une augmentation plus importante de 50 points de base (pb) lors de la prochaine réunion.

"Toute indication que les décideurs politiques s'orientent vers une augmentation des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion du Comité de politique monétaire en août serait positive pour la livre et pourrait déclencher un rallye de reprise à partir des niveaux actuellement supprimés", a déclaré dans une note Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez Ebury, société de services financiers mondiaux.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, s'exprimera mercredi et sa collègue du Comité de politique monétaire (CPM), Catherine L Mann, s'exprimera jeudi, les traders étant susceptibles d'être attentifs à d'éventuelles allusions à de futures augmentations.

Les risques liés au Brexit, en relation avec une éventuelle suspension partielle du protocole d'Irlande du Nord, sont également au centre des préoccupations des traders.

L'Allemagne et l'Irlande ont déclaré dimanche à la Grande-Bretagne qu'il n'y avait aucune justification juridique ou politique au projet du Premier ministre Boris Johnson de passer outre les parties de l'accord de Brexit régissant le commerce avec l'Irlande du Nord.

"Les marchés attendront probablement la réaction de l'UE, mais il s'agit davantage d'une histoire de sentiment de risque mondial. La livre sterling est une monnaie pro-cyclique, le câble (la livre) devrait évoluer principalement en ligne avec le dollar", a déclaré Francesco Pesole, stratège FX chez ING.