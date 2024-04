La livre sterling a augmenté mardi après que des données aient montré que le secteur manufacturier britannique s'est développé en mars et que les approbations de prêts hypothécaires ont augmenté en février.

La livre sterling était en hausse de 0,14% à 1,2566 $, après avoir chuté de 0,58% lundi, le dollar s'étant apprécié à la suite de la publication de données économiques américaines solides. L'euro était en baisse de 0,18 % par rapport à la livre, à 85,47 pence.

Les données d'enquête publiées mardi ont montré que les fabricants britanniques ont signalé leur première croissance globale de l'activité en 20 mois en mars, grâce à la reprise de la demande intérieure.

Des chiffres séparés ont montré que les banques britanniques ont approuvé le plus grand nombre de prêts hypothécaires en février depuis septembre 2022, lorsque les nouveaux prêts se sont effondrés en raison des turbulences du marché obligataire causées par le premier ministre Liz Truss.

"La prudence des consommateurs (s'estompe) en réponse à la baisse des taux d'intérêt", a déclaré Rob Wood, économiste en chef pour le Royaume-Uni chez Pantheon Macroeconomics. "Nous pensons que les ménages seront prêts à dépenser davantage cette année", a-t-il ajouté, citant la baisse des taux hypothécaires et l'augmentation des salaires plus rapide que l'inflation.

Les données du prêteur hypothécaire Nationwide ont montré mardi que les prix de l'immobilier britannique ont augmenté en mars à leur rythme annuel le plus rapide depuis décembre 2022, bien qu'ils aient légèrement baissé entre février et le mois dernier.

La livre sterling a chuté depuis le début du mois de mars, le dollar s'étant renforcé en raison de données américaines meilleures que prévu et après que les investisseurs ont détecté un virage dovish dans la communication de la Banque d'Angleterre sur l'inflation et les réductions de taux d'intérêt.

L'économie britannique est entrée dans une légère récession à la fin de l'année 2023, mais les économistes voient des signes de reprise de la croissance, bien que modeste.

Les investisseurs considèrent qu'il y a environ 60 % de chances que la BoE réduise ses taux d'ici juin, contre 15 % au début du mois de mars, selon les prix du marché des produits dérivés.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, a atteint son plus haut niveau en quatre mois et demi, à 105,1, mardi, et s'est établi à 104,96, en légère baisse sur la journée.