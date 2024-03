La livre sterling a légèrement augmenté jeudi, les investisseurs attendant les données économiques américaines plus tard dans la journée et se tournant vers la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt la semaine prochaine.

La livre sterling était en hausse de 0,12 % à 1,2813 $, portant ses gains cette année à 0,7 %. L'euro était en baisse de 0,2 % par rapport à la livre, à 85,38 pence.

La livre a été la seule devise majeure à augmenter contre le dollar en 2024, les investisseurs ayant parié que la Banque d'Angleterre maintiendrait des taux d'intérêt plus élevés plus longtemps que ses pairs.

Les attentes de taux plus élevés ont tendance à augmenter les rendements obligataires d'un pays par rapport à d'autres marchés, ce qui rend les titres plus attrayants et soutient la monnaie nationale.

Le marché immobilier britannique s'est redressé en février, selon des données publiées jeudi, avec un indicateur des demandes de nouveaux acheteurs qui a atteint son niveau le plus élevé depuis février 2022.

Les chiffres du PIB de mercredi ont montré que l'économie britannique a augmenté de 0,2 % en janvier par rapport au mois précédent, après que le Royaume-Uni soit entré en récession à la fin de l'année 2023.

Les investisseurs surveilleront de près à 1230 GMT les données sur l'inflation des producteurs américains, les ventes au détail et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

La Banque d'Angleterre devrait maintenir ses taux à 5,25% jeudi prochain. Le marché montre que les traders pensent que la BoE est plus susceptible de réduire les coûts d'emprunt en août, plus tard que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale, qui devraient le faire en juin.

"La Banque d'Angleterre semble moins pressée que la BCE et la Fed, a déclaré Francesco Pesole, stratège de change chez ING.

"Les marchés ont en quelque sorte cimenté leur opinion selon laquelle ils réduiront leurs taux d'intérêt en août. À moins que nous ne voyions des écarts importants dans les données, je pense qu'ils continueront à fixer ce prix."

M. Pesole a déclaré que la publication de l'enquête sur l'inflation de la Banque d'Angleterre demain pourrait modifier les attentes de réduction des taux et la livre sterling, tout comme les données sur l'inflation des consommateurs prévues mercredi prochain.