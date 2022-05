La livre sterling rebondit alors que la hausse du dollar s'atténue

La réunion de la Banque d'Angleterre, qui devrait aboutir à une hausse de 0,25 point de pourcentage des taux d'intérêt jeudi, est le grand événement de la semaine pour la livre sterling.

Ces dernières semaines, la livre a fortement chuté car les investisseurs se sont rués sur les dollars dans l'espoir que la Réserve fédérale augmente les taux plus rapidement que les autres banques centrales et que l'économie américaine résiste mieux que d'autres à l'inflation galopante et au ralentissement de la croissance économique.

La banque centrale américaine se réunira mardi et mercredi et devrait augmenter les taux d'intérêt de 50 points de base - la première d'une série de hausses agressives attendues par les marchés monétaires. Des hausses totalisant 270 points de base d'ici février sont prévues.

Mardi, la livre sterling a augmenté de 0,4 % à 1,2549 $, par rapport à un plus bas de 21 mois de 1,2412 $ atteint la semaine dernière.

Les analystes d'ING s'attendent à une hausse des taux de la BoE de 0,25 point de pourcentage cette semaine.

"Nous pensons que cela inciterait à une réévaluation un peu plus dovish sur la courbe de la livre sterling et la livre pourrait s'affaiblir modérément après l'annonce du taux", ont-ils déclaré dans une obligation.

"Une telle faiblesse devrait être plus prononcée contre le dollar, qui pourrait trouver un peu plus de soutien dans la réunion du FOMC, et la hausse de l'EUR/GBP pourrait encore être limitée à la zone 0,8450-0,8500 pour le moment", ont-ils ajouté.

La livre a mieux résisté à l'euro ces dernières semaines, restant dans une fourchette de négociation relativement étroite.

Vers 0805 GMT mardi, l'euro était en baisse de 0,3 % par rapport à la devise britannique, à 83,87 pence.

La "BoE a des raisons de ne pas risquer de trop bouleverser le consommateur avec des hausses drastiques, laissant 25bp (points de base) comme compromis", ont déclaré les stratégistes de taux de Mizuho.