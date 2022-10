La livre sterling rebondit grâce au revirement de la politique budgétaire britannique ; le yen se débat

La livre a gagné 0,6 % à 1,1245 $ dans les premiers échanges en Asie, après que Mme Truss a déclaré vendredi que l'impôt sur les sociétés en Grande-Bretagne passera à 25 % à partir d'avril de l'année prochaine, au lieu de le maintenir à 19 %, dans le cadre du "mini-budget" initial de son gouvernement.

La nouvelle est tombée quelques heures après qu'elle ait limogé l'ancien ministre des finances Kwasi Kwarteng, remplacé par Jeremy Hunt.

Hunt, ancien ministre des affaires étrangères et de la santé, a promis de regagner la crédibilité économique de la Grande-Bretagne en rendant pleinement compte des plans d'imposition et de dépenses du gouvernement, tout en insistant sur le fait que sa patronne Liz Truss restait aux commandes du pays.

Les parlementaires britanniques tenteront d'évincer Truss cette semaine, malgré l'avertissement de Downing Street selon lequel cela pourrait déclencher des élections générales, rapporte le Daily Mail.

Tous les yeux sont maintenant tournés vers la façon dont le marché des obligations d'État britanniques va se négocier, après que la Banque d'Angleterre ait mis fin vendredi à son soutien d'urgence au marché des gilts.

"Si nous assistons à une flambée des rendements des gilts, cela montrerait que les marchés restent très sceptiques quant à la viabilité de la dette au Royaume-Uni", a déclaré Carol Kong, stratège en devises à la Commonwealth Bank of Australia (CBA).

"Je pense que la livre sterling devrait rester très volatile cette semaine".

Pendant ce temps, le yen s'est renforcé de 0,2 % à 148,48 par dollar, mais est resté non loin de son plus bas niveau en 32 ans de 148,86 atteint vendredi, en raison de la hausse des rendements du Trésor américain et de l'envolée du dollar.

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen, s'est raffermi à 113,02.

Le gouverneur adjoint de la Banque du Japon, Masazumi Wakatabe, a déclaré samedi que les récentes fluctuations du yen étaient "clairement trop rapides et trop unilatérales", tandis que le principal diplomate chargé des devises, Masato Kanda, a également signalé que le pays répondrait fermement à toute fluctuation excessive de la monnaie.

"Compte tenu du langage ferme que nous avons entendu de la part de divers responsables gouvernementaux, je pense que le risque est très élevé que nous assistions à une autre intervention de la BOJ très prochainement", a déclaré M. Kong de CBA.

Le mois dernier, le Japon est intervenu pour acheter le yen pour la première fois depuis 1998, après que la Banque du Japon ait maintenu des taux d'intérêt ultra-bas, ce qui a provoqué la chute du yen à 145,90 par dollar.

Ailleurs, l'euro a gagné 0,26 % à 0,9748 $, tandis que les dollars australien et néo-zélandais ont légèrement rebondi après leurs récentes pertes.

L'Aussie était en hausse de 0,35 % à 0,6225 $, tandis que le kiwi a légèrement augmenté de 0,23 % à 0,5575 $, après avoir tous deux chuté à de nouveaux plus bas de 2 ans et demi la semaine dernière.

Le yuan chinois offshore a acheté pour la dernière fois 7,2150 par dollar.

En donnant le coup d'envoi du Congrès du Parti communiste dimanche, le président chinois Xi Jinping a appelé à accélérer la construction d'une armée de classe mondiale tout en vantant la lutte contre le COVID-19, alors qu'il réaffirmait la validité de la politique chinoise du zéro COVID.