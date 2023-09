La livre sterling a reculé par rapport au dollar et à l'euro vendredi, la faiblesse de l'activité économique et des données sur le commerce de détail ayant maintenu la monnaie sur le recul et les opérateurs ayant réduit leurs paris sur de futures hausses de taux d'intérêt après que la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux la veille.

Les entreprises britanniques ont connu un mois de septembre beaucoup plus difficile que ne le prévoyaient la plupart des économistes, selon l'indice des directeurs d'achat (PMI) publié vendredi, qui a enregistré son score le plus bas depuis le blocage de la pandémie en janvier 2021.

La lecture préliminaire pour le secteur des services est tombée à 47,2 contre 49,5 en août, se situant encore plus en dessous de la ligne de démarcation de 50 entre croissance et contraction.

Par ailleurs, les données du commerce de détail britannique ont montré que les dépenses de consommation se sont partiellement redressées en août après un mois de juillet pluvieux, augmentant de 0,4 % d'un mois sur l'autre, mais qu'elles ont manqué de peu les prévisions des économistes.

"C'est l'histoire d'une croissance faible pour le Royaume-Uni", a déclaré Lee Hardman, analyste principal des devises chez MUFG. "Il reste à voir si nous entrerons en récession.

La livre a baissé de 0,3 % à 1,22540 $ et était en passe de subir une baisse hebdomadaire d'environ 1 %. La devise a atteint son plus bas niveau depuis mars jeudi, à 1,22305 $, après que la BoE a laissé ses taux inchangés à 5,25 %.

L'euro, quant à lui, a gagné 0,2% par rapport à la livre pour atteindre 86,87 pence.

Les marchés ont réduit les paris sur d'autres hausses de taux de la BoE après que le Comité de politique monétaire de la banque centrale a voté de justesse (5-4) pour ne pas augmenter les coûts d'emprunt pour la première fois depuis décembre 2021.

Les prix sur les marchés dérivés ont montré que les traders pariaient en moyenne sur une hausse des taux à 5,33 % début 2024, en légère baisse par rapport à jeudi et en dessous de 5,42 % avant la décision de la BoE. (Reportage de Iain Withers ; Rédaction d'Amanda Cooper et Varun H K)