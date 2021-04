La livre sterling recule avant les élections écossaises

Les élections parlementaires écossaises du 6 mai ont rendu les investisseurs méfiants. Le Scottish National Party (SNP) devrait à nouveau enregistrer de bons résultats et a promis de militer en faveur d'un second référendum sur l'indépendance s'il obtient la majorité au parlement écossais. "Certains attribuent l'affaiblissement des cours au fait que les nouvelles positives sur les vaccins au Royaume-Uni ont été totalement prises en compte, bien que nous ne soyons pas convaincus par cette seule explication. Il est plus probable que la livre sterling soit affectée par une dose de risque politique avant les élections écossaises du 6 mai", a déclaré Jeremy Stretch, responsable de la stratégie de change du G10 chez CIBC Capital Markets.

Les analystes d'ING ont déclaré que les investisseurs ont été réticents à reprendre des positions longues sur la livre sterling avant l'élection, "où l'appétit pour l'indépendance sera évalué". Dans les premiers échanges à Londres vendredi, la livre a reculé à 87,18 GBp pour 1 EUR, son plus bas niveau depuis le 26 février. Par rapport à un dollar affaibli, elle a baissé de 0,2% à 1,3747 USD, ce qui ne devrait pas empêcher des gains hebdomadaires.

L'Angleterre a rouvert ses magasins de détail, ses salons de coiffure, ses salles de sport et ses pubs lundi. L'Ecosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles devraient rouvrir différentes sections de leurs économies.