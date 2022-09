La livre sterling recule face à l'euro en raison de la persistance de l'angoisse budgétaire britannique malgré l'achat d'obligations par la BoE

La livre sterling s'est de nouveau repliée jeudi après un fort rebond contre le dollar dans la nuit, après que la Banque d'Angleterre a annoncé des achats illimités d'obligations pour soutenir les marchés financiers britanniques mis à mal par les plans radicaux de réduction des impôts du gouvernement.

La devise britannique a connu son plus grand bond depuis la mi-juin mercredi, entraînant l'euro avec elle, après que la BoE a effectué la première de ses opérations de rachat d'obligations d'urgence, d'une valeur de plus d'un milliard de livres. Elle s'est engagée à acheter autant de gilts à longue échéance que nécessaire jusqu'au 14 octobre.

La livre sterling était en baisse de 0,51% à 1,0831$ à 1200 GMT, reprenant une partie de la hausse de 1,41% de la session précédente. L'euro s'est affaibli de 0,32 % à 0,97065 $, après la hausse de 1,51 % de mercredi, la plus importante depuis début mars.

La livre sterling avait chuté à un niveau record de 1,0327 $ vendredi, les investisseurs ayant rendu un verdict cinglant sur le plan du nouveau gouvernement, qui prévoit des réductions d'impôts record financées par une augmentation massive des emprunts, alors que la BoE resserre agressivement sa politique monétaire pour contenir l'inflation galopante.

La monnaie commune européenne avait plongé à un nouveau plancher de deux décennies de 0,9528 $.

"Les achats d'obligations de la BoE peuvent tempérer les coûts d'emprunt du gouvernement britannique mais n'ont pas résolu les tensions entre l'assouplissement budgétaire et le resserrement monétaire", a écrit Carol Kong, stratégiste à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note au client.

"Les inquiétudes concernant le plan budgétaire du Royaume-Uni et son économie plus large suggèrent que la livre sterling restera probablement proposée contre le dollar et les autres principales devises à court terme."

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à la livre sterling, à l'euro et à quatre autres grandes devises, a légèrement augmenté de 0,07% à 113,11, revenant en direction du sommet de 20 ans de 114,78 atteint mercredi.

Le dollar a ajouté 0,23% à 144,43 yens. La paire de devises s'est maintenue sous la ligne des 145 depuis l'intervention des autorités japonaises il y a une semaine, après une flambée à un sommet de 24 ans de 145,90 ce jour-là.

Ailleurs, le dollar australien, sensible au risque, a chuté de 0,38 % à 0,64995 $, reprenant une partie de sa hausse de 1,34 % de mercredi.

La monnaie néo-zélandaise a baissé de 0,42 % à 0,5706 $, après une hausse de 1,7 % lors de la séance précédente.