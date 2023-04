La livre sterling recule face à une inflation galopante

La livre sterling a reculé jeudi après que des données ont montré que l'inflation britannique est beaucoup plus persistante que prévu et qu'elle est beaucoup plus élevée que partout ailleurs en Europe occidentale, soulignant la menace qui pèse sur une économie déjà fragile.

L'inflation globale est tombée à 10,1 % en mars, contre 10,4 % en février, mais elle a été bien supérieure aux attentes qui prévoyaient une baisse à 9,8 %, selon les données publiées mercredi. Plus inquiétant encore, les détails du rapport de l'Office for National Statistics montrent que les pressions sur les prix sont omniprésentes et ne peuvent pas être facilement expliquées par la forte augmentation du coût de l'énergie au cours des deux dernières années. La livre est restée stable par rapport au dollar, à 1,244 dollar, et a baissé de 0,1 % par rapport à l'euro, à 88,19 pence. La livre sterling est la deuxième devise la plus performante du G10 par rapport au dollar depuis le début de l'année, avec un gain de 2,67 %, juste derrière le franc suisse, qui a gagné 3 % en temps utile. La perspective que la Banque d'Angleterre doive relever ses taux plus que prévu a en partie alimenté les flux vers la livre sterling, mais ce coup de pouce pourrait ne pas durer longtemps, compte tenu de l'impact des prix élevés sur les ménages et les entreprises. "Le type d'inflation que connaît actuellement le Royaume-Uni, lié à une crise énergétique, à des pénuries de main-d'œuvre et à un choc commercial, n'est jamais bon pour une monnaie. Il s'agit d'une érosion du pouvoir d'achat interne. Il suffit de regarder la croissance des salaires réels", a déclaré Stephen Gallo, stratège mondial en matière de devises chez BMO Capital Markets. Les salaires réels en Grande-Bretagne, corrigés de l'inflation, ont connu l'une des plus fortes baisses jamais enregistrées au cours des trois mois précédant février, avec un recul de 4,1 % en glissement annuel. L'inflation des produits alimentaires atteint le taux record de 17,5 %, selon les données du secteur, les produits de base tels que le lait, le fromage et les œufs étant ceux qui augmentent le plus rapidement. Les marchés monétaires montrent que les traders pensent que la BoE augmentera ses taux à un maximum d'environ 5 % d'ici novembre de cette année, contre 4,25 % actuellement. Il y a un mois, ils s'attendaient à ce que les taux atteignent 4,00 %. "Vous ne voudriez probablement pas acheter de la livre sterling si l'inflation de base reste obstinément supérieure à 5 % après trois nouvelles hausses de taux de 25 points de base de la part de la BoE, ce qui est actuellement pris en compte dans les swaps d'indice au jour le jour", a déclaré M. Gallo. "En revanche, si les données du deuxième trimestre révèlent une baisse significative des pressions sur les prix, les arguments en faveur de la livre sterling sont probablement plus solides pour éviter une baisse isolée. Mon scénario de base est le second, mais je suis plus préoccupé par le premier", a-t-il déclaré.