La livre sterling regagne du terrain

Alors que la Banque d'Angleterre n'a relevé ses taux d'intérêt que d'un quart de point la semaine dernière, à la suite d'une action plus vigoureuse de la Réserve fédérale américaine et d'autres banques centrales, les marchés misent à 80 % sur une hausse d'un demi-point en juillet et s'attendent à un resserrement de près de 100 points de base d'ici septembre.

Le nouveau message de la BoE selon lequel elle pourrait devoir agir "énergiquement" sur les taux d'intérêt n'est pas inconditionnel et dépend de la persistance des pressions inflationnistes, a déclaré vendredi l'économiste en chef de la banque centrale.

"Un certain nombre de facteurs indiquent une faiblesse de la livre en ce moment, mais les anticipations de taux soutenues de la Banque d'Angleterre ont fourni un plancher pour l'instant, et la livre se stabilise au centre de la zone 1,20-1,25", ont indiqué les stratégistes d'ING dans une note.

Contre le dollar américain, la livre est en hausse de 0,1 % à 1,2236 $ après trois semaines consécutives de pertes. Elle est tombée à son plus bas niveau de mars 2020, à 1,1934 $, la semaine dernière. Les positions courtes nettes sur la livre ont diminué pour la troisième semaine consécutive, selon les dernières données de positionnement, certains traders ayant réduit leurs paris baissiers sur la livre.