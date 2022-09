La livre sterling remonte pour la troisième journée après les achats d'obligations de la BoE ; le dollar américain est en baisse.

La livre sterling a fortement augmenté dans des échanges volatils jeudi, se redressant depuis les planchers records atteints lundi, après que la Banque d'Angleterre a effectué une deuxième journée d'achat d'obligations pour stabiliser les marchés financiers.

La livre a enregistré son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis mars 2020 et s'est échangée pour la dernière fois à 1,1076 $, en hausse de 1,8 %. Après avoir atteint un creux historique de 1,0327 $ il y a trois jours, la livre sterling a repris plus de 7 % par rapport au dollar.

La reprise de la monnaie britannique est due en partie à l'action de la BoE. Jeudi, la BoE a acheté 1,415 milliard de livres (1,55 milliard de dollars) d'obligations du gouvernement britannique avec des échéances de plus de 20 ans, le deuxième jour d'un programme de plusieurs milliards de livres destiné à stabiliser le marché.

"La BoE fait preuve de créativité et de volonté pour répondre aux marchés fous", a déclaré Greg Anderson, responsable mondial de la stratégie de change, chez BMO Capital Markets à New York.

Mais il a noté que les gains de la livre sterling résultant des mesures de la BoE ne sont pas durables.

"Chaque fois qu'une banque centrale entreprend un programme d'intervention temporaire, le marché va certainement le tester et voir si la banque centrale va continuer à le faire ou non. Mais je ne prévoirais pas que la parité de la livre avec le dollar va se rompre."

Anderson a ajouté qu'il sera vendeur de la livre à 1,10 $, avec la probabilité que la devise redescende à 1,05 $.

La livre sterling a d'abord chuté jeudi, le Premier ministre Liz Truss ayant défendu le budget de réduction des impôts de son gouvernement.

Le dollar, quant à lui, a baissé par rapport à un panier de devises majeures. Il était dernièrement en baisse de 0,4 % à 112,148.

L'euro a augmenté de 0,7 % par rapport au dollar à 0,9804 $.

Les données ont montré que le sentiment économique de la zone euro a fortement baissé et plus que prévu en septembre, la confiance des entreprises et des consommateurs ayant chuté, ces derniers étant également pessimistes quant à l'évolution des prix dans les mois à venir.

L'attention s'est toutefois portée sur l'inflation allemande, qui a bondi à 10,9 % ce mois-ci, bien au-delà des attentes d'une lecture de 10 %. Cela suggère que le chiffre pour la zone euro élargie à 19 pays, attendu vendredi, devrait également dépasser les 9,6 % prévus, renforçant ainsi les arguments en faveur d'une nouvelle augmentation de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne.

Cela dit, certains analystes pensent que l'action potentielle de la BCE ne sera probablement qu'un coup de pouce à court terme pour l'euro.

"Les hausses de taux peuvent soutenir une monnaie... Mais le processus d'inflation n'est jamais bon pour une devise, surtout si l'inflation n'a pas été apprivoisée correctement par la banque centrale", a déclaré Stephen Gallo, responsable européen de la stratégie FX chez BMO à Londres.

"Je ne voudrais pas posséder l'euro simplement parce que la BCE effectue des hausses. Je voudrais posséder l'euro lorsque le dollar américain atteindra un sommet, et lorsqu'il deviendra clair que l'inflation de la zone euro se modère et que le bloc est à l'abri d'une récession massive."

Dans les autres paires de devises, le dollar a augmenté de 0,2% à 144,355 yens .

Le Japon est intervenu la semaine dernière pour soutenir un yen en difficulté. Le ministre des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré jeudi que la récente intervention du Japon sur les devises a été menée pour rectifier la distorsion du marché causée par les mouvements spéculatifs des devises. Il a signalé qu'il était prêt à intervenir à nouveau si la spéculation persistait.

Ailleurs, le yuan chinois a rebondi d'environ 1 % à 7,0894 par dollar après que Reuters ait rapporté que les banques d'État ont reçu l'ordre de faire des réserves en vue d'une intervention sur le yuan.

Le dollar australien, sensible au risque, a reculé de 0,4 % à 0,6494 dollar. Une nouvelle mesure des prix à la consommation a montré que l'inflation annuelle a légèrement diminué d'août à juillet, proposant l'espoir que les pressions sur les coûts pourraient être proches d'un pic.