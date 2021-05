La livre sterling reste calme après la BoE, l'euro se reprend face au dollar

New York (awp/afp) - La livre sterling est restée stable jeudi après l'annonce sans surprise du maintien par la Banque d'Angleterre (BoE) d'un taux directeur inchangé, les cambistes surveillant par ailleurs les élections en Ecosse.

Vers 19H30 GMT, la livre était en léger repli de 0,06% face au billet vert à 1,3896 dollar mais reculait de 0,54% face à l'euro à 86,80 pence pour un euro.

La Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu jeudi inchangé son taux directeur à 0,1%, un plancher historique, tout en dopant sa prévision de croissance pour cette année à 7,25% grâce à une "activité plus forte qu'attendue".

Elle a également maintenu son programme de rachat d'actifs à 895 milliards de livres, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

"L'incertitude se dissipe", a réagi Giles Coghlan. L'analyste de HYCM voit la devise britannique en profiter à moyen terme, "avec l'assouplissement des restrictions".

La livre évolue déjà à un niveau élevé face au billet vert, proche du précédent record à un peu plus de 1,42 dollar atteint fin février. Elle s'est appréciée de plus de 20% face au dollar depuis son dernier plus bas au début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020, lorsqu'elle cotait sous 1,15 dollar.

L'analyste de Markets.com Neil Wilson invite par ailleurs à "surveiller" les résultats des élections locales qui se tiennent jeudi au Royaume-Uni, notamment en Ecosse où les indépendantistes espèrent une victoire pour ouvrir la voie à un nouveau référendum d'autodétermination.

Une telle victoire "pourrait faire reculer la livre", a prévenu Michael Hewson, de CMC Markets.

De son côté, la monnaie unique européenne faisait mieux que combler le retard pris la veille face au dollar après des propos tenus mardi par la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen sur une possible augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui avaient conforté le billet vert.

L'euro gagnait 0,47% face au billet vert à 1,2062 dollar.

Cours de jeudi Cours de mercredi 19H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,2062 1,2005 EUR/JPY 131,53 131,10 EUR/CHF 1,0957 1,0961 EUR/GBP 0,8680 0,8633 USD/JPY 109,04 109,21 USD/CHF 0,9084 0,9130 GBP/USD 1,3896 1,3905

afp/rp