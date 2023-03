La livre sterling reste faible après que Bailey ait déclaré que "rien n'est décidé" concernant les futures hausses de taux.

Vers 11h30 GMT, la livre était en hausse de 0,1% contre le dollar à 1,20310$, après avoir été échangée jusqu'à 0,6% plus haut avant que Bailey ne parle. La monnaie est également tombée à son plus bas niveau en une semaine contre l'euro, en baisse de 0,72% à 88,615 pence.

Dans le texte d'un discours qu'il devait prononcer lors d'une conférence, M. Bailey a mis en garde contre l'idée que la banque centrale a fini de relever les taux, ou qu'elle devra inévitablement en faire plus.

Ses commentaires ont incité les traders à réduire légèrement leurs paris sur la probabilité d'une augmentation de 25 points de base des taux lorsque la BoE se réunira le 23 mars pour sa prochaine réunion de politique générale, bien que cela soit toujours considéré comme le résultat le plus probable.

"Je suis surpris que les marchés en tirent une telle conclusion, bien que cela soit probablement exagéré par le fait que la livre sterling a connu une telle évolution au cours de la semaine jusqu'à présent", a déclaré Adam Cole, responsable de la stratégie de change chez RBC Capital Markets.

Cole a déclaré que la livre sterling a été aidée par l'annonce, plus tôt dans la semaine, d'un accord avec l'Union européenne visant à modifier le protocole original de l'Irlande du Nord, ce qui a permis à la livre de réaliser lundi son plus grand gain quotidien par rapport au dollar en six semaines.

Le taux d'escompte se situe actuellement à 4 % après 10 hausses consécutives des taux par la BoE depuis fin 2021. Les marchés voient toujours les taux augmenter à 4,75 % au second semestre de cette année.

Sur le front des données, les derniers chiffres du créancier hypothécaire Nationwide ont montré que les prix des maisons britanniques ont connu la plus forte baisse depuis plus de 10 ans en février, un signal supplémentaire du ralentissement du marché immobilier et de la morosité économique auxquels le pays est confronté.

"Il y a une dichotomie dans les données où les indicateurs des entreprises se sont un peu améliorés, les PMI en particulier", a déclaré M. Cole.

"Mais les données concernant les ménages ne s'améliorent pas, et indiquent toujours une nouvelle faiblesse au cours du premier semestre de l'année."