La livre sterling s'accroche à la hausse, le dollar dégageant des gains basés sur les données

La livre sterling s'est approchée de son plus haut niveau en six mois contre le dollar tôt ce lundi. Mais les données publiées plus tard dans la journée, qui ont montré que l'activité du secteur des services aux États-Unis a augmenté plus que prévu en novembre, ont ravivé les attentes d'une hausse rapide des taux de la Réserve fédérale et ont déclenché la plus forte hausse du dollar en une journée depuis deux semaines.

Mardi, une certaine stabilité est revenue à la devise britannique et la livre sterling était en hausse de 0,3 % par rapport au dollar à 1,222 $, tandis que par rapport à l'euro, la livre a baissé de 0,1 % à 86,09 pence.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de la construction S&P Global/CIPS au Royaume-Uni est tombé à son plus bas niveau en trois mois de 50,4 contre 53,2 en octobre, à peine au-dessus de la ligne de démarcation de 50 entre croissance et contraction.

Un sondage Reuters auprès des économistes avait indiqué une lecture de 52,0.

"Les répondants à l'enquête ont noté que les nouveaux projets de construction résidentielle avaient été freinés en réponse à la hausse des taux d'intérêt, à l'annulation des ventes et aux inquiétudes concernant les perspectives économiques", a déclaré Tim Moore, directeur économique chez S&P Global, qui compile l'enquête.

La semaine prochaine, les responsables politiques de la Banque d'Angleterre, de la Banque centrale européenne et de la Fed se réunissent pour discuter des taux d'intérêt, de sorte que les investisseurs se positionnent prudemment avant cela.

"Sans plus d'indications de la part des responsables de la Fed en raison de la période d'interdiction obligatoire avant la prochaine réunion de la Fed, les données à venir et les niveaux techniques seront les principaux moteurs de la paire GBP/USD", a déclaré Warren Venketas, analyste chez DailyFX.

La BoE a augmenté les taux d'intérêt de 0,1 % il y a un an à 3 % en novembre, et semble susceptible de les augmenter à nouveau d'un demi-point ce mois-ci.

La livre est restée particulièrement à la traîne par rapport au dollar australien après que la Reserve Bank of Australia a relevé ses taux d'intérêt à 3,1 %, un sommet en 10 ans, et a indiqué qu'elle prévoyait de continuer à augmenter les coûts d'emprunt pour faire baisser l'inflation.

La livre sterling était en baisse de 0,4 % par rapport à l'Aussie à 1,8124 A$, mais n'était qu'à un cheveu du sommet de neuf mois atteint lundi.