La livre sterling s'affaiblit après que les données sur l'activité des entreprises indiquent une récession

L'indice des directeurs d'achat (PMI) des services S&P Global/CIPS du Royaume-Uni pour le mois de décembre a été révisé légèrement à la baisse. Bien qu'il marque une amélioration par rapport à la lecture de novembre, les nouvelles affaires se sont contractées pour un deuxième mois consécutif et l'indice de l'emploi de l'enquête est tombé à son plus bas niveau depuis février 2021.

La livre était plus faible de 0,44% par rapport à l'euro à 88,33 pence à 1125 GMT, et était prête pour sa plus grande baisse quotidienne depuis le 21 décembre. Elle a baissé de 0,33 % par rapport au dollar américain à 1,2019 $.

"Je pense qu'il y a beaucoup de pessimisme à propos du Royaume-Uni, et je pense que cela traîne depuis l'année dernière. Si nous regardons les fondamentaux, ils n'ont pas beaucoup changé depuis l'année dernière. Nous avons une économie qui est presque certainement en récession (et) nous avons maintenant ce long héritage de faible productivité, pas de croissance des investissements", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank à Londres.

"Je pense qu'il est difficile pour le marché de s'enthousiasmer pour la livre sterling. Il est plus facile de vendre la livre que de l'acheter."

L'enquête est intervenue un jour après que le Premier ministre Rishi Sunak ait promis de s'attaquer aux problèmes les plus graves de la Grande-Bretagne, en s'engageant à réduire de moitié l'inflation, à faire croître l'économie et à réduire la dette.

Le Times a rapporté que M. Sunak est sur le point d'annoncer une législation visant à freiner les grèves, alors que la Grande-Bretagne est confrontée à une vague de grèves dans divers secteurs, y compris le réseau ferroviaire. L'inflation galopante fait suite à plus de 10 ans de stagnation des salaires, laissant de nombreux travailleurs incapables de joindre les deux bouts.