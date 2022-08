La livre sterling s'affaiblit légèrement face au dollar et à l'euro

La livre était en baisse de 0,5% contre le dollar à 1,22055 pence, et contre l'euro de 0,23% à 83,910 pence.

La livre sterling s'est affaiblie légèrement face à l'euro et au dollar en ce début de semaine

La BoE annoncera sa décision jeudi, les investisseurs estimant à 95 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base, soit une augmentation plus importante que les quatre précédentes, la banque centrale s'efforçant de contenir l'inflation galopante sans exacerber le ralentissement économique.

"À court terme, si la BoE opte pour une hausse de 25 points de base jeudi, je pense que la livre sterling perdra du terrain. Le marché s'attend à une hausse d'au moins 50 points de base et Bailey a en quelque sorte suggéré que cela sera effectivement le cas", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital.

Toute impulsion provenant d'une hausse de 50 points de base devrait être de courte durée, a-t-il ajouté.

Le prêteur hypothécaire Nationwide a déclaré mardi que les prix des logements britanniques ont augmenté en juillet au rythme mensuel le plus lent depuis un an et que le marché devrait continuer à ralentir alors que la pression sur le coût de la vie se resserre et que la Banque d'Angleterre continue à relever ses taux d'intérêt.

"Le Royaume-Uni est probablement confronté à la bataille la plus difficile contre l'inflation parmi les pays du G10 ; l'économie montre déjà des signes de ralentissement ; les relations avec l'UE, qui reste le principal partenaire commercial du Royaume-Uni, ne montrent aucun signe d'amélioration", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital.

Comme la plupart des monnaies, la livre sterling a récemment lutté contre un dollar américain fort, l'aversion au risque du marché favorisant naturellement les actifs américains.

La livre a perdu environ 10 % par rapport au dollar jusqu'à présent en 2022.