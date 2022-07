La livre sterling s'apprécie alors que les perspectives économiques assombrissent la vision des taux.

La BoE évitera probablement une hausse plus importante des taux d'intérêt en août et s'en tiendra aux augmentations plus modestes de 25 points de base qu'elle a pratiquées, mais la décision est serrée, selon un sondage Reuters auprès d'économistes.

"La BoE est prête à resserrer ses taux comme la Fed, mais avec des perspectives économiques bien pires que celles des États-Unis", a déclaré Francesco Pesole, stratège chez ING Bank à Londres.

"La détérioration des perspectives économiques poussera la BOE à adopter une position moins belliciste."

Par rapport au dollar américain, la livre a touché son plus haut niveau depuis début juillet, à 1,2090 $, alors qu'elle s'éloignait d'un plus bas de mars 2020, à moins de 1,18 $, revisité ce mois-ci. Par rapport à l'euro, l'unité britannique est restée stable à 84,83 pence.

Les dernières données de positionnement montrent que les investisseurs ont consolidé leurs paris baissiers sur la livre à 4,3 milliards de dollars, non loin d'un pic de près de deux ans de 6,2 milliards de dollars en mai.

Le sentiment du marché était également prudent avant une réunion de deux jours de la Réserve fédérale mercredi, au cours de laquelle les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed augmente les taux d'intérêt de 75 points de base supplémentaires.