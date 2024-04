La livre sterling s'est appréciée par rapport au dollar et à l'euro, les investisseurs évaluant la trajectoire de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre après les récents signaux contradictoires envoyés par les responsables politiques.

La livre a chuté à la fin de la semaine dernière et lundi par rapport au billet vert, le gouverneur Andrew Bailey ayant déclaré que l'inflation diminuait globalement conformément aux prévisions de la BoE, ce qui indiquerait que les taux d'intérêt pourraient baisser plus rapidement que le marché ne le prévoit actuellement.

Mardi, elle a bondi par rapport au dollar après qu'une lecture plus faible de l'activité commerciale mensuelle aux États-Unis a fait chuter le dollar.

"Avec la livre sterling en dessous de l'évolution des taux britanniques et des commentaires plus équilibrés cette semaine, notre tendance serait d'estomper la récente attitude dovishness et pour la livre de retracer une partie de ses pertes", a déclaré Kamal Sharma, stratège forex chez BofA.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a déclaré mardi que les réductions de taux étaient encore loin, même si le passage du temps et l'absence de mauvaises nouvelles sur l'inflation les avaient rapprochées.

Certains analystes ont affirmé que les récentes données économiques britanniques suggéraient un début plus tardif que précoce du cycle d'assouplissement monétaire de la BoE.

"Toutefois, comme le mois de juin offre désormais plus de chances de voir les taux baisser, nous doutons que la livre retrouve immédiatement ses récents sommets avant la réunion de mai de la BoE sur les taux d'intérêt", a ajouté M. Sharma de BofA, soulignant que le rapport trimestriel sur l'inflation du 9 mai est l'événement le plus important pour la monnaie britannique.

La livre sterling était en hausse de 0,4 % à 1,2519 $, après avoir augmenté de 0,8 % mardi, soit la plus forte hausse en une journée depuis la mi-décembre. Elle a chuté d'environ 1,5 % entre jeudi et lundi.

La baisse de la livre par rapport à l'euro est due aux commentaires pessimistes des responsables de la BoE, qui ont été aggravés par des données économiques solides dans la zone euro. L'activité des entreprises de la zone euro a notamment progressé à son rythme le plus rapide en avril depuis près d'un an, et le secteur privé allemand a renoué de manière inattendue avec la croissance.

La livre sterling a récupéré quelques pertes au cours des deux dernières séances, l'euro s'établissant à 85,64 pence pour une livre après avoir atteint lundi 86,44, son niveau le plus élevé depuis le début du mois de janvier.

UBS a maintenu sa fourchette de 85-87 pour l'euro par rapport à la livre, avec un objectif de 85 pour la fin du deuxième trimestre.