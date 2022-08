La livre sterling s'approche de son plus haut niveau d'avril par rapport à l'euro avant la réunion de la BoE.

On s'attend largement à ce que la banque centrale augmente ses taux de 50 points de base (pb) à 1,75 %, le plus haut niveau depuis la fin 2008, et sa sixième augmentation depuis décembre, alors qu'elle tente de refroidir l'inflation qui atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies.

Les marchés monétaires évaluent actuellement à plus de 90 % la probabilité d'une hausse de 50 points de base lorsque la Banque d'Angleterre (BoE) annoncera sa décision à 1100 GMT, selon les données de Refinitiv. [IRPR]

Un sondage Reuters publié lundi a montré que plus de 70 % des 65 personnes ayant répondu à l'enquête du 27 juillet au 1er août s'attendaient à une hausse d'un demi-point de la part du comité de politique monétaire de la BoE.

"Il faut regarder les autres hausses des banques centrales, elles ont toutes été plus importantes", a déclaré Jane Foley, stratège en chef pour les devises chez Rabobank, ajoutant que "même un mouvement de 50 points de base pourrait ne pas être suffisant pour maintenir la livre sterling soutenue".

En termes d'impact sur la livre sterling, beaucoup dépendra de l'orientation de la banque centrale, a-t-elle ajouté.

"Vous devez vous demander si la BoE peut être plus belliciste que les autres banques centrales, et la réponse est probablement non".

Une hausse de 25 points de base suggérerait des perspectives économiques sombres et frapperait durement la livre, selon les traders.

La livre sterling a légèrement augmenté au début des échanges à Londres avant de s'aplatir contre la monnaie unique à 83,68 pence à 0827 GMT, restant près des sommets atteints pour la dernière fois en avril.

Par rapport au dollar, la livre a augmenté de 0,1 % à 1,2159 $, pas trop loin d'un sommet mensuel touché lundi.

La livre sterling s'est affaiblie de plus de 10 % par rapport au dollar cette année, l'inflation galopante, l'affaiblissement de l'économie et la guerre en Europe ayant encouragé les investisseurs à vendre la devise sensible au risque.