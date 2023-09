La livre sterling a chuté pour la cinquième fois mardi, la hausse des rendements obligataires américains soutenant le dollar, mais elle est toujours en hausse de 18 % par rapport à l'année dernière, lorsque les plans d'emprunt de l'ancien Premier ministre britannique Liz Truss l'ont amenée à un niveau record.

Les traders pensent que la Banque d'Angleterre (BoE) a presque certainement atteint la fin de sa campagne d'augmentation des taux d'intérêt, après que la banque centrale ait laissé sa politique monétaire inchangée la semaine dernière, alors que l'économie ralentit et que l'inflation est en baisse.

La livre sterling n'a cessé de reculer depuis le sommet de 15 mois atteint en juillet, les données macroéconomiques et le discours des banques centrales montrant de plus en plus clairement que les taux d'intérêt sont plus susceptibles d'augmenter aux États-Unis qu'au Royaume-Uni.

Le dollar se dirige vers une hausse de 2,4 % en septembre, stimulé par les rendements du Trésor américain à 10 ans qui atteignent leur plus haut niveau depuis avant la crise financière de 2007, après que la Réserve fédérale a signalé la semaine dernière que les taux resteraient élevés plus longtemps.

La livre a baissé de 0,3 % à 1,2174 dollar, son niveau le plus bas depuis mars.

Elle est sur le point de subir sa plus forte perte mensuelle depuis septembre dernier, lorsqu'elle avait atteint un niveau record de 1,0327 dollar après que le gouvernement Truss ait dévoilé un "mini-budget" contenant jusqu'à 45 milliards de livres (54,77 milliards de dollars) de réductions d'impôts non financées.

Étant donné que le déclin de la livre sterling s'explique en grande partie par la vigueur actuelle du dollar, sa performance par rapport à l'euro donne une idée plus précise de l'attitude des investisseurs à l'égard de la livre sterling, a déclaré Adam Cole, stratège en chef de RBC Europe pour les questions de change.

"La livre sterling, jusqu'à très récemment, a été soutenue par les attentes de nouvelles hausses de la Banque d'Angleterre, et ces attentes s'amenuisent après les trois coups que nous avons reçus la semaine dernière", a-t-il dit.

Un taux d'inflation plus faible en août, une enquête sur l'activité des entreprises britanniques qui a montré beaucoup plus de faiblesse que prévu début septembre, et la décision de la BoE de laisser les taux d'intérêt inchangés ont fait baisser la valeur de la livre sterling de 1,1 %.

"La moitié de la hausse des taux d'intérêt est prévue pour l'avenir et, si cela ne se produit pas - ce que nous pensons qu'il se produira probablement dans l'ensemble - alors il pourrait y avoir un peu plus de sous-performance de la livre sterling en raison de cela", a déclaré M. Cole.

Il a ajouté que son équipe visait un objectif de fin d'année de 89 pence pour le taux de change euro/sterling, ce qui implique une baisse d'environ 2,4 % pour la livre par rapport aux 86,95 pence où elle s'échangeait mardi.

Avec l'érosion de son soi-disant avantage en termes de rendement, la livre est désormais pratiquement stable sur l'année, après avoir enregistré un gain de 8 % en juillet et s'être classée comme la devise du G10 la plus performante par rapport au dollar en 2023.

La semaine dernière, les stratèges de Nomura ont réduit leur objectif pour la livre sterling à 1,18 dollar et ont cité les perspectives de politique monétaire aux États-Unis comme la principale justification de la force probable du dollar.

Sur une note plus spécifique au Royaume-Uni, ils ont souligné plusieurs facteurs qui ne constituent pas une toile de fond favorable à la livre, notamment les sorties de capitaux des actions et des obligations britanniques, un excès de positions spéculatives haussières et des données britanniques surprenantes.

(1 $ = 0,8216 livre)