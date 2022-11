La livre sterling s'effondre avant la décision de la BoE après que la Fed ait à nouveau augmenté ses taux.

Le billet vert a augmenté en même temps que les rendements obligataires américains après que le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé que les taux d'intérêt devraient probablement augmenter plus que prévu pour écraser l'inflation.

La hausse du dollar a été particulièrement prononcée par rapport à la livre, les traders vendant la livre sterling dans l'attente que la BoE adopte un ton moins agressif que la Fed.

Dans les échanges matinaux à Londres, la livre sterling a chuté de 1,18 % à 112,84 $, son plus bas niveau depuis le 21 octobre. L'euro était également plus fort par rapport à la livre, augmentant de 0,59% à 86,68 pence.

La Fed a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base (pb) pour la quatrième réunion consécutive mercredi, portant la fourchette cible à 3,75% à 4%. Elle se situait à peine entre 0 % et 0,25 % aussi récemment qu'en mars.

L'attention des investisseurs se tourne maintenant vers la BoE, dont on s'attend également à ce qu'elle augmente les coûts d'emprunt d'un montant historiquement élevé de 75 points de base pour atteindre 3 %.

"Nous nous attendons à ce que la BoE signale qu'une hausse plus importante aujourd'hui ne sera probablement pas la première d'une série de hausses plus importantes et que les attentes du marché pour de nouvelles hausses sont probablement encore trop agressives", a déclaré Lee Hardman, analyste des devises chez MUFG, dans une note aux clients. "Cela devrait encourager une livre plus faible".

Contrairement à la Fed, la BoE est aux prises avec un ralentissement marqué de l'économie britannique et les conséquences du mini-budget désastreux du gouvernement, qui a ébranlé les marchés obligataires et le secteur des pensions en septembre et octobre. Le nouveau Premier ministre Rishi Sunak devrait également annoncer prochainement des hausses d'impôts et des réductions de dépenses qui risquent de peser davantage sur la croissance.

Mercredi, M. Powell de la Fed a signalé que la banque centrale pourrait réduire le taux auquel elle augmente les coûts d'emprunt, laissant la porte ouverte à une hausse de 50 pb en décembre. Mais il a également déclaré que le pic des taux était susceptible de se terminer plus haut que ce que les traders attendent.

Le Dollar Index a augmenté de 0,61% pour atteindre un sommet de deux semaines à 112,82.

Selon les prix du marché à terme, les traders pensent qu'il est presque certain que la BoE augmentera les taux de 50 points de base en décembre. Pourtant, ils pensent qu'il y a 51 % de chances que la Fed opte pour une autre hausse de 75 points de base.

Des taux plus élevés - ou l'attente d'une telle hausse - stimulent traditionnellement la devise d'un pays en rendant les investissements plus attrayants.