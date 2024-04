La livre sterling a reculé par rapport au dollar lundi, la faiblesse des chiffres de rémunération des recruteurs renforçant les signes d'un ralentissement du marché de l'emploi au Royaume-Uni.

La livre a baissé de 0,1 % par rapport au dollar, à 1,2626 $, tandis qu'elle est restée stable par rapport à l'euro, à 85,77 pence pour un euro.

Les salaires de départ pour le personnel permanent ont augmenté au rythme le plus lent depuis plus de trois ans en mars, ont déclaré les recruteurs, tandis que les dépenses pour les travailleurs temporaires ont connu leur plus forte baisse depuis juillet 2020.

Les données de la Recruitment and Employment Confederation (REC) pourraient aider à convaincre les décideurs de la Banque d'Angleterre que les pressions salariales sous-jacentes dans l'économie s'atténuent suffisamment pour maintenir l'inflation à son objectif de 2 %.

Toutefois, la BoE s'est montrée réticente à accorder trop d'importance aux données de la REC au cours des derniers mois.

"Le rapport REC de ce matin sur l'emploi indique un nouveau ralentissement du marché du travail en mars et est susceptible d'alimenter de nouveaux appels pour que la BoE réduise ses taux d'intérêt le mois prochain", ont déclaré les analystes de Monex Europe dans une note.

"Cela dit, nous sommes plus circonspects dans notre vision des données, et nous pensons que le Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre fera également preuve d'une certaine prudence.

Selon les données des marchés à terme, les traders n'ont que 25 % de chances que la Banque d'Angleterre réduise ses taux lors de sa prochaine réunion, le 9 mai.