La livre sterling se débat, les chances de parité avec le dollar sont sur le fil du rasoir.

*

reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/fx-polls?RIC=GBP= données du sondage sterling/USD

*

reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/fx-polls?RIC=EURGBP= données de sondage euro/sterling

*

Graphique du sondage Reuters sur les perspectives de la livre sterling : https://tmsnrt.rs/3SXJX4J

LONDRES, 6 octobre - La livre sterling sera plus forte d'environ 3,6 % dans un an, selon un sondage Reuters dans lequel les analystes sont toutefois divisés sur la question de savoir si la devise atteindra la parité avec le dollar américain d'ici la fin de l'année, après avoir atteint un niveau record la semaine dernière.

La livre sterling a plongé à son plus bas niveau historique dans le commerce asiatique le 26 septembre, étendant les pertes de la semaine précédente après que le nouveau ministre des Finances Kwasi Kwarteng ait dévoilé des réductions d'impôts historiques et la plus grande augmentation des emprunts depuis 1972 pour les payer.

Les plans ont fait fuir les investisseurs des actifs britanniques, mais le câble a connu une modeste reprise après que la Banque d'Angleterre soit intervenue pour calmer les marchés et que Kwarteng soit revenu sur sa décision de supprimer le taux supérieur de l'impôt sur le revenu.

Mercredi, la devise est restée bien loin de ses récents plus bas, mais a mis fin à un rallye de six jours après le discours du Premier ministre Liz Truss à la conférence du Parti conservateur.

Le sondage réalisé du 30 septembre au 5 octobre auprès de près de 60 analystes a montré que la livre sterling, qui s'échangeait autour de 1,12 dollar mercredi, tomberait à 1,09 dollar dans un mois et serait à 1,10 dollar dans six mois. Elle devrait être plus forte d'environ 3,6 % à 1,16 $ dans un an.

Il s'agit dans tous les cas de fortes révisions à la baisse par rapport au sondage de septembre, lorsque les prévisions respectives étaient de 1,16 $, 1,18 $ et 1,23 $.

"Nous nous attendons à une nouvelle faiblesse significative de la livre. Le Royaume-Uni étant toujours considéré comme tombant en récession et l'inflation IPC devant atteindre un pic plus bas que précédemment, nous nous attendons à ce que les hausses de taux de la BoE soient bien inférieures à celles de la Fed", ont noté les analystes de Wells Fargo.

Proposant un certain soutien à la devise, la BoE a augmenté ses taux d'intérêt et devrait ajouter 75 points de base aux coûts d'emprunt lors de sa réunion du 3 novembre. Elle n'a cependant pas réussi à suivre le rythme de la Réserve fédérale américaine, qui a procédé à des hausses agressives et a promis de "continuer".

"Nous ne sommes pas encore convaincus que la BoE pourra - ou voudra - réagir avec suffisamment de force sur les taux directeurs pour soutenir la monnaie à court terme", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs.

Lorsqu'on leur a demandé quelles étaient les chances que la livre atteigne la parité avec le billet vert d'ici la fin de l'année, 18 personnes interrogées dans le cadre d'une question supplémentaire ont répondu faible, tandis qu'une personne a répondu très faible. Cependant, 17 ont dit qu'elle était élevée et un a dit très élevée.

"Où la livre sterling pourrait-elle éventuellement tomber ? Nous avons assisté à une amélioration record des termes de l'échange du dollar grâce au fait que les États-Unis sont devenus un exportateur net de pétrole et de GNL", a déclaré Jordan Rochester chez Nomura, qui prévoit un câble à 0,975 $ d'ici fin décembre.

Contre la monnaie commune, la livre s'affaiblira par rapport aux 87,5 qu'elle avoisinait mercredi. Dans un mois, un euro vaudra 88,5 pence et dans un an 88,0 pence, selon le sondage.

(Pour d'autres articles du sondage Reuters d'octobre sur les taux de change :)