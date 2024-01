La livre sterling vient de connaître sa meilleure année par rapport au dollar depuis 2017, mais l'affaiblissement de l'économie et l'incertitude liée aux élections rendent peu probable une nouvelle performance.

Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les investisseurs sont revenus en masse vers la monnaie britannique après qu'elle a atteint un niveau record il y a seulement 16 mois : l'économie s'est mieux comportée que prévu, l'inflation stagnante signifiait que la Banque d'Angleterre allait attendre plus longtemps que ses pairs pour assouplir sa politique monétaire, et l'attrait du dollar a diminué en raison des attentes d'une baisse précoce des taux américains.

La livre, qui s'échange à près de 1,28 dollar, a augmenté de près de 6 % l'année dernière par rapport au dollar, ce qui en fait la deuxième devise la plus performante après le franc suisse.

Elle est également très loin de son plus bas niveau historique de 1,0327 dollar, atteint en 2022, lorsque le Premier ministre de l'époque, Liz Truss, a ébranlé les marchés en proposant des réductions d'impôts non financées.

Bien que la livre sterling soit plus solide à l'approche d'une année électorale probable, les moteurs du rallye sont en perte de vitesse.

Tout d'abord, l'impact des différentiels de taux d'intérêt s'estompe, alors qu'il s'agit d'une influence majeure sur le marché mondial des devises, qui représente 7 500 milliards de dollars par jour.

Jane Foley, responsable de la stratégie des devises chez Rabobank, a déclaré que si la perception selon laquelle la BoE serait en retard sur la politique d'assouplissement de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale avait stimulé la livre sterling, ce thème "a été mis à mal" par les dernières données économiques.

L'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni a fortement diminué pour atteindre 3,9 % en novembre et le produit intérieur brut britannique a été révisé à la baisse pour montrer une contraction de 0,1 % au troisième trimestre.

La Grande-Bretagne pourrait déjà être en récession, et elle a connu la deuxième plus faible reprise après la pandémie de COVID-19 au sein du Groupe des Sept, après l'Allemagne.

Les données ont incité les opérateurs à anticiper une première baisse des taux de la BoE, les marchés tablant désormais sur une réduction de 25 points de base dès le mois de mai, contre le mois d'août il y a quelques semaines.

"La hausse du câble commence à être un peu plus complexe", a déclaré M. Foley, en faisant référence au taux de change livre/dollar.

"Si l'inflation n'augmente pas ou si la croissance n'est pas plus forte, nous pourrions le voir plafonner en dessous de 1,30 dollar. Jusqu'à la publication des données, j'étais plus confiant dans le fait que nous atteindrions 1,30 dollar.

La livre sterling est traditionnellement considérée comme une "devise à risque", évoluant en fonction d'autres actifs de ce type, le plus souvent des actions, et ses gains récents sont intervenus alors que l'indice boursier mondial MSCI se dirigeait vers des plus hauts de deux ans.

Les valorisations devenant quelque peu tendues, un retournement des actions mondiales constituerait un risque supplémentaire pour la livre.

Dominic Bunning, responsable de la recherche sur les devises européennes chez HSBC, a déclaré que la hausse de la livre sterling, qui est passée de 1,20 dollar en octobre à 1,27 dollar fin novembre, était "totalement injustifiée" du point de vue des différentiels de taux d'intérêt.

"Évidemment, si vous la comparez aux marchés des actions, elle semble beaucoup plus raisonnable", a-t-il déclaré. "C'est la bataille qui se joue. Pour l'instant, c'est le moteur des actions qui l'emporte, mais nous sommes sceptiques quant à la persistance de cette situation.

Il s'attend à ce que la livre sterling s'affaiblisse jusqu'à 1,20 dollar cette année en raison de la faiblesse de l'économie britannique, ce qui impliquerait une baisse de 6 % par rapport aux niveaux actuels.

PARLER POLITIQUE

Une autre source possible d'instabilité est l'élection britannique, qui doit avoir lieu en janvier 2025, mais qui est anticipée cette année, les sondages favorisant le parti travailliste de l'opposition.

La date du vote pourrait avoir un impact sur la livre sterling en affectant le calendrier des réductions de taux, la BoE essayant d'éviter d'être perçue comme influençant l'humeur du pays en période électorale, a déclaré M. Foley de Rabobank.

La prudence pourrait également être de mise avant le budget du 6 mars, qui pourrait contenir de nouvelles réductions d'impôts, selon les médias locaux.

Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique de State Street Global Markets, estime que les politiciens ont peut-être tiré les leçons de la débâcle budgétaire de Truss.

"A l'approche d'une année électorale, cela signifie que les promesses de largesses fiscales seront modérées et financées", a-t-il déclaré.

Certes, tous ne s'attendent pas à une faiblesse de la livre sterling, mais l'incertitude économique mondiale signifie qu'il y a beaucoup moins de consensus parmi les prévisionnistes qu'il y a un an.

Goldman Sachs, par exemple, voit la livre sterling à 1,35 dollar dans 12 mois, stimulée par des marchés d'obligations d'État plus calmes et des prix d'actions élevés.