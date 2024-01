La livre sterling s'est maintenue ce mercredi, en conservant les pertes importantes de la veille, alors que les investisseurs attendent les données économiques américaines qui pourraient faire bouger les marchés.

La livre sterling est restée stable face au dollar à 1,2624 $, après avoir chuté de 0,87 % la veille, sa plus forte baisse en une journée depuis la mi-octobre.

Elle était en légère hausse par rapport à l'euro, la monnaie unique perdant 0,15 % à 86,57 pence.

Les investisseurs sont revenus de la période des fêtes avec des doutes quant à l'euphorie de novembre et décembre, lorsque la baisse de l'inflation mondiale et les paroles plus douces des banques centrales ont alimenté l'espoir d'une forte baisse des taux d'intérêt cette année.

Mardi, le dollar a atteint son plus haut niveau en deux semaines, tandis que la livre et l'euro se sont effondrés, inversant ainsi la tendance observée au cours des deux derniers mois.

Les données sur les offres d'emploi et le secteur manufacturier aux États-Unis, ainsi que les minutes de la réunion de décembre de la Réserve fédérale, pourraient animer une session endormie plus tard dans la journée.

Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets, a déclaré qu'il pensait que le dollar américain pourrait continuer à regagner du terrain dans les semaines à venir.

"En général, nous restons relativement plus positifs à l'égard du dollar américain", a-t-il déclaré. "En ce qui concerne le câble (le taux de change dollar-livre), il pourrait redescendre vers 1,24 dollar au cours des prochains mois.

Le discours plus ferme de la Banque d'Angleterre (BoE) sur l'inflation que celui de la Fed a soutenu la livre sterling au cours des deux derniers mois, l'aidant à gagner 4,7 % en novembre et décembre. Les prévisions de taux d'intérêt plus élevés par rapport aux autres pays ont tendance à stimuler la monnaie d'un pays en rendant ses obligations plus attrayantes.

Pourtant, Francesco Pesole, stratège chez ING, a déclaré dans une note mercredi qu'il s'attendait à ce qu'une capitulation de la Banque d'Angleterre sur la question des taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps affecte la livre sterling cette année.

L'inflation au Royaume-Uni a baissé plus que prévu en novembre à 3,9 %, contre 4,6 % en octobre. Les opérateurs s'attendent désormais à des baisses de taux d'environ 140 points de base en 2024, selon les prix du marché monétaire, ce qui n'est pas très éloigné des quelque 150 points de base attendus de la part de la Fed et de la Banque centrale européenne.

Les chefs d'entreprise britanniques sont devenus plus pessimistes quant aux perspectives de l'économie, comme l'ont montré les résultats d'une enquête mercredi, et poussent la BoE à commencer à réduire ses taux au début de l'année. (Reportage de Harry Robertson, édition de Mark Potter)