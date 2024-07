La livre sterling s'est maintenue jeudi après que les sondages de sortie des urnes ont suggéré que le parti travailliste de Keir Starmer était en passe de remporter une majorité massive lors des élections générales au Royaume-Uni, offrant aux investisseurs une certitude bien nécessaire après des années de volatilité des marchés sous le régime des conservateurs.

Le parti travailliste de centre-gauche est en passe de remporter 410 des 650 sièges du parlement, ce qui lui donnerait une majorité de 170 sièges et mettrait fin à 14 années de gouvernement conservateur.

La livre sterling a à peine bougé après la publication des sondages de sortie des urnes et s'est échangée pour la dernière fois autour de 1,276 $, en hausse de 0,1 % sur la journée, ce qui représente peu de changement par rapport aux niveaux observés plus tôt. La livre est également restée pratiquement inchangée par rapport à l'euro, qui est resté stable à 84,71 pence.

"La stabilité qu'apporterait une telle victoire signifierait que les investisseurs peuvent rayer le risque politique britannique de leur liste de préoccupations pour le moment", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG.

La livre sterling a légèrement augmenté depuis que le premier ministre conservateur Rishi Sunak a convoqué les élections à la fin du mois de mai, plus tôt que prévu. Avec un gain de 1,2 %, elle est la devise la plus performante par rapport au dollar cette année.

Sur une base pondérée des échanges, la livre a retrouvé son niveau de 2016, au moment du vote sur le Brexit, reflétant la conviction des traders et des investisseurs que la période d'intense volatilité des marchés, alimentée par le tumulte politique et économique sous les conservateurs, est peut-être en train de se terminer.

"C'est une bouffée d'air frais que de gérer des actions (britanniques) sur un marché où l'élection est considérée comme un non-événement", a déclaré Laura Foll, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson Investors.

J'espère que nous reviendrons à une ère où l'ennui est une bonne chose et où la politique s'immisce plus légèrement dans la vie des gens", a-t-elle déclaré, ajoutant : "Il s'agira d'un changement plus progressif : "Il s'agira d'une remontée plus progressive (de la confiance).

Faisant écho à ce sentiment de calme à l'approche des élections, la prime que les investisseurs exigent pour le risque supplémentaire de détenir des gilts plutôt que des obligations allemandes à 10 ans bien notées est restée stable cette année autour de 160 points de base - bien loin des 230 points de base observés pendant la mini-crise budgétaire.

Les actions britanniques ont atteint des sommets cette année, portées par une économie à croissance lente mais relativement stable et une inflation en baisse.

TRUSS DEJA VU Toutefois, le souvenir du chaos provoqué sur les marchés par le "mini-budget" de l'ancien Premier ministre Liz Truss en septembre 2022 est encore relativement frais dans l'esprit des investisseurs, et les difficultés financières de la Grande-Bretagne donneront à tout nouveau gouvernement peu de marge de manœuvre pour augmenter les dépenses.

Il sera donc primordial de préserver la confiance des investisseurs tout en relevant les nombreux défis économiques.

"Les dépenses promises par les travaillistes sont nombreuses et la marge de manœuvre budgétaire n'est que de 20 milliards de livres, à peu de chose près, de sorte que l'équilibre budgétaire est une question clé", a déclaré Michael Brown, analyste principal de Pepperstone. "Et ce plan de croissance annuelle du PIB de 2,5 % est percutant, si je suis gentil, fantaisiste si je suis un peu moins gentil, et si nous n'obtenons pas cette croissance relativement rapidement, vous pourriez envisager un resserrement budgétaire assez important", a-t-il ajouté.

Au cours des deux dernières années, la Grande-Bretagne a souffert de l'inflation la plus élevée et de taux d'intérêt parmi les plus élevés des pays développés.

Les rendements des obligations d'État britanniques à 10 ans ont augmenté cette année pour atteindre environ 4,2 %, les investisseurs ayant vendu des titres de créance en se fondant sur l'hypothèse que les taux d'intérêt britanniques prendraient plus de temps à baisser que ce que beaucoup avaient anticipé.

On s'attend généralement à ce que la Banque d'Angleterre abaisse ses taux d'intérêt lors de sa réunion du mois d'août. Selon les analystes, les investisseurs devraient rapidement regarder au-delà des résultats des élections de jeudi et se tourner vers la politique monétaire.

"Ce qui sera vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre pour un changement radical de la politique fiscale", a déclaré Fiona Cincotta, stratège principal des marchés chez City Index.

"Je ne pense donc pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse faire bouger massivement le marché en ce qui concerne ces élections jusqu'à la déclaration d'automne, de sorte que l'attention va se déplacer, probablement assez rapidement, vers la Banque d'Angleterre", a-t-elle ajouté.