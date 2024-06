La livre sterling s'est légèrement détendue lundi, avant la réunion de la Banque d'Angleterre cette semaine, au cours de laquelle la banque centrale ne devrait pas réduire les taux d'intérêt, mais pourrait indiquer la date probable de la première baisse.

Les troubles politiques en France la semaine dernière ont ébranlé l'appétit pour le risque et fait fuir les investisseurs des actifs français et de l'euro, qui a chuté de 0,6 % par rapport à la livre sterling la semaine dernière.

Par rapport au dollar, la livre s'est moins bien comportée, perdant 0,6 % la semaine dernière, ce qui représente sa plus forte baisse hebdomadaire depuis deux mois. La livre sterling était en baisse de 0,1 % à 1,2674 $.

Des données récentes ont montré que l'inflation aux États-Unis ne ralentissait pas aussi rapidement que beaucoup l'avaient anticipé, tandis que la Réserve fédérale a déclaré qu'elle n'envisageait qu'une seule réduction de taux cette année.

Les marchés sont de plus en plus convaincus que la banque centrale, qui se réunit jeudi, procédera à deux réductions cette année, avec près de 90 % de chances que les taux soient ramenés à 4,75 % d'ici décembre.

L'indice des prix à la consommation (IPC) britannique est attendu mercredi et devrait montrer que le taux principal a augmenté de 2,0 % en mai, par rapport à la hausse de 2,3 % d'avril. Cette baisse s'explique en grande partie par la chute des factures d'énergie des ménages, et les responsables politiques de la BoE se concentrent davantage sur la croissance des salaires et l'inflation dans le secteur des services.

Les données de la semaine dernière ont montré que les salaires britanniques ont augmenté plus rapidement que prévu.

Le rapport de cette semaine sur l'IPC devrait montrer que l'IPC des services a augmenté à un taux annuel de 5,6 % en mai, contre 5,9 % en avril.

"Mercredi et jeudi de cette semaine devraient offrir une double série de nouvelles négatives pour la livre. En effet, l'IPC des services au Royaume-Uni devrait chuter fortement mercredi et être suivi un jour plus tard par des modifications de la déclaration de politique de la BoE qui laissent présager une réduction des taux en août", a déclaré Chris Turner, stratège chez ING.