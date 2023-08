La livre sterling s'est stabilisée face à l'euro et au dollar mercredi, avant la réunion clé de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, les investisseurs étant partagés sur l'ampleur de l'augmentation des taux de la banque centrale après 13 hausses consécutives.

La livre sterling a grimpé de près de 6 % cette année, et est déjà prête à connaître sa plus forte hausse annuelle depuis 2017, soutenue par la politique agressive de resserrement monétaire de la banque centrale.

Mais la BoE doit maintenant mettre en balance la nécessité de lutter contre l'inflation et l'impact sur l'économie de l'augmentation du coût des emprunts.

Après une hausse surprise de 50 points de base en juin, les marchés monétaires évaluent à 63 % la probabilité d'une augmentation de 25 points de base du taux d'intérêt de la BoE, qui atteindrait 5,25 %, son niveau le plus élevé en 15 ans. Ils estiment à 37 % la probabilité d'une hausse plus importante de 50 points de base jeudi.

Yvan Berthoux, stratège de change chez UBS, a déclaré qu'il n'était pas encore temps de vendre la livre sterling.

"Nous pensons que la BoE sera prédisposée à rester relativement optimiste. Nous prévoyons une hausse de 50 points de base le 3 août, ce qui devrait soutenir la livre sterling à court terme", a-t-il déclaré.

Depuis la dernière réunion de la BoE, les données sur l'inflation publiées en juillet ont montré que les prix à la consommation annuels britanniques ont baissé à 7,9 % en juin, un chiffre inférieur aux prévisions, mais qui reste le plus élevé parmi les économies du Groupe des Sept.

Entre-temps, d'autres données ont montré que la croissance économique s'essoufflait. Mardi, une enquête a montré que la production industrielle britannique s'est contractée en juillet au rythme le plus rapide depuis sept mois, frappée par des taux d'intérêt plus élevés et moins de nouvelles commandes, malgré l'affaiblissement des pressions sur les prix, selon une enquête publiée mardi.

Mike Riddell, directeur de Macro Unconstrained chez Allianz Global Investors, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la BoE augmente ses taux de 25 points de base, l'inflation montrant des signes de relâchement.

"Lors de sa dernière réunion, la BoE a surpris les marchés avec une hausse de 0,5 %, mais les données publiées depuis lors ont donné un peu de répit à la vieille dame", a-t-il déclaré.

Les responsables politiques de la BoE ont déclaré que l'impact économique de leur série de hausses de taux remontant à la fin de l'année 2021 n'avait pas encore été pleinement ressenti.

La livre est restée stable face au dollar, à 1,2782 dollar, après avoir touché un plus bas de trois semaines face au billet vert mardi. Elle était en hausse de 0,1 % par rapport à l'euro, à 85,89 pence, après avoir touché son plus bas niveau en une semaine face à la monnaie unique pendant la nuit.