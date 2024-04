La livre sterling s'est maintenue face au dollar et à l'euro mercredi, après avoir rebondi par rapport aux plus bas de sept semaines qu'elle avait atteints face à la devise américaine en début de semaine.

La livre sterling s'est maintenue à 1,2582 $ et 85,62 pence pour un euro, les deux paires attendant de nouveaux catalyseurs pour stimuler l'activité. Les données de mercredi montrant que l'inflation de la zone euro a ralenti à 2,4% en mars n'ont pas fourni de catalyseur.

Les mouvements de la monnaie britannique par rapport au dollar ont été comparativement plus spectaculaires, et la livre a chuté à 1,254 $ lundi, égalant le niveau de vendredi, le plus bas depuis la mi-février.

Les données économiques américaines ont incité les marchés à réduire le nombre de baisses de taux attendues par la Réserve fédérale américaine cette année, tout en anticipant la première baisse de taux de la Banque d'Angleterre.

"Pendant la majeure partie de l'année, le marché s'est accommodé de l'hypothèse selon laquelle la Banque d'Angleterre suivrait la Banque centrale européenne et la Fed dans la réduction des taux", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

"Il a maintenant commencé à revoir cette hypothèse et le marché s'attend à ce que la Banque d'Angleterre réduise ses taux en juin - nous prévoyons qu'elle le fera en août, mais juin est envisagé - et, en même temps, les marchés ont commencé à reculer par rapport à juin en ce qui concerne la Fed.

"En soi, c'est évidemment quelque chose qui pourrait miner le câble", a-t-elle ajouté, en utilisant un terme courant pour désigner la paire de devises sterling/dollar.

Les données sur l'emploi aux États-Unis, attendues vendredi, fourniront les dernières informations pour façonner les attentes concernant les perspectives de taux d'intérêt aux États-Unis.

Les marchés évaluent actuellement à 62 % la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en juin, selon l'outil Fedwatch du CME, et à peu près autant la probabilité d'une baisse de la part de la Banque d'Angleterre, selon les données du LSEG. (Reportage d'Alun John ; Rédaction de Toby Chopra)