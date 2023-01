La livre sterling touche un pic de sept mois dans les premiers échanges

La livre a atteint 1,24475 $ dans les premiers échanges lundi, son niveau le plus élevé depuis le 10 juin 2022. Les mouvements ont été exacerbés par la faible liquidité due aux vacances du Nouvel An lunaire dans les principaux centres financiers tels que Hong Kong et Singapour.

La monnaie britannique s'échangeait pour la dernière fois à 1,2470 $, et perdait un peu de terrain sur l'euro qui a augmenté de 0,26 % à 87,83 pence.

"La livre sterling continue de bien se comporter et conserve les gains réalisés la semaine dernière grâce aux lectures des salaires élevés et de l'IPC de base", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING, dans une note aux clients lundi.

"Le raffermissement des attentes de resserrement de la BoE a permis à la livre sterling d'égaler la force de l'euro cette année."

La tarification des marchés indique une probabilité de 70 % d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de février de la Banque d'Angleterre. Une hausse de 25 points de base est entièrement prévue, selon les données de Refintiv.

Les données publiées mercredi montrent que l'inflation britannique s'est ralentie à 10,5 % le mois dernier, après avoir atteint un sommet de 41 ans en octobre, mais les décideurs politiques ont mis en garde contre la pression à la hausse continue sur l'inflation due à un marché de l'emploi tendu.

L'IPC de base, qui exclut l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac, et que certains économistes considèrent comme un meilleur guide des tendances inflationnistes sous-jacentes, est resté inchangé à 6,3%.