La livre est tombée à son plus bas niveau depuis quatre mois face au dollar jeudi, toujours sous pression après la publication la veille d'un taux d'inflation plus élevé que prévu aux États-Unis, mais elle a progressé face à l'euro, qui est resté faible après la réunion de la Banque centrale européenne.

La livre a baissé de 0,17% par rapport au dollar à 1,2516 $, son plus bas niveau depuis la mi-décembre, prolongeant les chutes après une baisse de 1,1% le jour précédent, sa plus grande chute en un jour depuis octobre.

Cette baisse est intervenue après que l'inflation américaine, plus forte que prévu, a incité les marchés à repousser de juin à septembre la première baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, ce qui a entraîné une hausse de 19 points de base du rendement de référence du Trésor à 10 ans, la plus forte en une journée depuis 18 mois, et une hausse généralisée du dollar.

"Selon nous, l'indice des prix à la consommation de mars rend intenable une baisse des taux en juin, tandis que notre prévision d'un déclin plus progressif de l'inflation rend deux baisses cette année plus probables que trois", ont déclaré les analystes de BNP Paribas dans une note.

Les attentes selon lesquelles la Banque d'Angleterre réduirait ses taux après que ses principaux homologues aient contribué à l'augmentation de l'inflation.

Les marchés ont également revu à la baisse leurs attentes concernant les réductions de la Banque d'Angleterre et considèrent désormais le mois d'août comme la date la plus probable pour une action. L'impact sur les actifs américains a toutefois été plus important, et l'écart entre les rendements américains et britanniques à 10 ans est d'environ 36 points de base et se négocie à son niveau le plus élevé de l'année.

Les nouvelles nationales les plus importantes qui pourraient influencer les prix de la Banque d'Angleterre ne sont pas attendues avant la semaine prochaine, sous la forme de données sur l'inflation et l'emploi.

Par rapport à l'euro, la livre a également été influencée par des facteurs extérieurs à la Grande-Bretagne, comme la réunion de jeudi de la Banque centrale européenne, au cours de laquelle les responsables politiques ont maintenu les taux à un niveau record, mais ont signalé que des réductions pourraient intervenir prochainement, probablement en juin.

Après la réunion, l'euro a baissé par rapport à la plupart des autres monnaies et a perdu 0,15 % par rapport à la livre pour atteindre 85,54 pence, mais il est resté à peu près au milieu de la fourchette étroite dans laquelle il s'est négocié cette année.

"La déclaration et la conférence de presse indiquent que le scénario de base de la Banque centrale européenne reste celui d'une réduction en juin, à moins que les données ne prouvent le contraire", a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef pour l'Europe chez Jefferies.