La livre turque à un nouveau plus bas face au dollar

Les relations entre la Turquie, membre de l'Otan, et Washington se sont détériorées en raison de l'emprisonnement du pasteur évangéliste américain et de leurs divergences sur le conflit en Syrie.

La devise turque s'échangeait à 5,4150 contre le dollar vers 07h30 GMT, après un plus bas record à 5,44. Elle a perdu près d'un tiers de sa valeur depuis le début de l'année, sur fond d'inquiétudes concernant l'influence du président Tayyip Erdogan sur la politique monétaire et, plus récemment, les tensions diplomatiques avec Washington.

L'indice Bist 100 de la Bourse d'Istanbul cédait quant à lui 1,08% dans la matinée.

(Ali Kucukgocmen, Véronique Tison pour le service français)