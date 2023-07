La livre turque s'est affaiblie de plus de 2 % pour atteindre un nouveau record à la baisse par rapport au dollar mardi, les marchés craignant que la banque centrale n'augmente ses taux d'intérêt cette semaine dans une mesure moindre que prévu.

La lire a atteint un niveau record de 26,9 par rapport à la devise américaine, après avoir clôturé lundi à 26,3505. Elle s'est affaiblie de 30 % depuis le début de l'année.

Selon un sondage Reuters, la banque centrale turque devrait augmenter son taux directeur de 500 points de base pour le porter à 20 % cette semaine, tenant ainsi sa promesse d'un nouveau resserrement pour juguler l'inflation, qui devrait repartir à la hausse.

Cependant, Abdulkadir Selvi, chroniqueur éminent du journal Hurriyet, a écrit mardi que son impression des "cercles économiques" était que le taux serait augmenté à environ 16,50-17,0 %.

La banque centrale annoncera sa décision sur les taux à 1100 GMT jeudi.

"Les nouvelles indiquant que l'augmentation du taux d'intérêt de la banque centrale sera inférieure aux attentes du marché déclenchent la dépréciation de la lire", a déclaré un trader.

"Les hausses progressives des taux d'intérêt étaient déjà un chemin difficile, mais l'inquiétude du marché que les augmentations ne soient pas suffisantes a commencé à se refléter clairement dans les prix", a-t-il ajouté.

En juin, la banque centrale a relevé son taux directeur de 650 points de base (15 %), promettant de poursuivre le resserrement jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration significative des perspectives d'inflation.

La hausse des taux et le ton hawkish ont été les signaux les plus forts d'un revirement après des années de politique souple sous le président Tayyip Erdogan, qui a donné la priorité à la croissance et aux investissements.

Mais la hausse de juin a été inférieure aux attentes, les économistes estimant que l'influence d'Erdogan sur la banque centrale limite la portée du resserrement de la politique. Les taux réels sont profondément négatifs.

En octobre dernier, l'inflation annuelle de la Turquie a atteint 85,51 %, son plus haut niveau depuis 24 ans, principalement en raison de la dépréciation de la lire due à la politique de taux bas d'Erdogan. Elle est retombée à 38,21 % en juin, mais on s'attend à ce qu'elle reparte à la hausse. (Reportage de Nevzat Devranoglu ; Rédaction de Daren Butler ; Edition de Ece Toksabay et Christina Fincher)