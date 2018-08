La livre turque au plus bas face au dollar

ISTANBUL, 12 août (Reuters) - La livre turque est tombée à un nouveau plus bas de 7,24 face au dollars lors des premiers échanges sur les marchés asiatiques, les investisseurs s'inquiétant de l'état de l'économie et de la détérioration des relations entre la Turquie et les Etats-Unis.

A 19h03 GMT dimanche (lundi matin sur les marchés asiatiques) la livre cotait 7,06 face au dollar après avoir chuté jusqu'à 7,24.

La monnaie turque a perdu environ 40% de sa valeur depuis le début de l'année, principalement en raison des inquiétudes concernant le rôle de Recep Tayyip Erdogan sur l'économie, ses appels en faveur de faibles taux d'intérêt malgré l'inflation et du contentieux entre Washington et Ankara.

Dimanche, Erdogan a de nouveau appelé ses concitoyens à vendre des dollars pour acheter des livres afin de soutenir la monnaie nationale. Il a également affirmé que la chute de la livre était le résultat d'un "complot contre la Turquie".

(Humeyra Pamuk; Pierre Sérisier pour le service français)