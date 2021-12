La livre turque rebondit fortement après des déclarations d'Erdogan

New York (awp/afp) - La livre turque a rebondi fortement lundi après l'annonce par le président Recep Tayyip Erdogan de mesures destinées à stabiliser la devise, qui avait perdu, plus tôt, quasiment 12%.

Vers 19H15 GMT, la monnaie turque évoluait à 0,0671 dollar pour une livre, en hausse de 10,18%, ou 14,8991 livres pour un dollar. En début de journée, la devise turque était tombée à 18,3633 livres pour un dollar, un record.

La tendance s'est inversée à la sortie d'un conseil des ministres, après que le chef de l'Etat turc a affirmé que son gouvernement ne modifierait pas le mécanisme de fixation du taux de change et laisserait le cours de la livre flotter.

Le président Erdogan a aussi annoncé une série de mesures destinées à soutenir la devise turque, notamment la fin de l'imposition des obligations d'Etat, un nouveau mécanisme de protection des sommes placées en livres par les épargnants ou la baisse du taux d'imposition des entreprises.

La livre, qui a perdu environ la moitié de sa valeur depuis fin août, a alors vécu l'un des mouvements auxquels elle a habitué les cambistes depuis plusieurs semaines, des soubresauts très inhabituels sur un marché ou les évolutions quotidiennes se mesurent le plus souvent en points de base (0,01 point de pourcentage).

L'autre tête d'affiche du jour était le peso chilien, qui a frôlé lundi le plus bas niveau de son histoire, à 876,10 pesos pour un dollar, non loin des 878,97 pesos atteints en mars 2020.

Les investisseurs réagissaient à la nette victoire du candidat de gauche à la présidentielle chilienne, Gabriel Boric, dont le programme est moins favorable aux marchés que celui de son adversaire d'extrême-droite José Antonio Kast.

Le nouveau président élu a promis des mesures de justice sociale dans un pays en proie à un mécontentement profond des populations les plus modestes, mais "tout en restant fiscalement responsables".

La journée a été plus tranquille parmi les devises mondiales majeures. "C'est assez calme", a commenté Brad Bechtel, responsable du département changes de Jefferies, avec des volumes modestes. "On est entré dans la semaine des fêtes et vous avez peut-être la moitié seulement des opérateurs qui sont à leur poste".

Parmi les évolutions saillantes, le nouveau repli de la livre face au dollar. Ce dernier a touché son plus haut niveau depuis un an, déjà atteint le 8 décembre, à 0,7591 livre pour un dollar.

En ligne de mire, la démission du secrétaire d'Etat chargé de la sortie de l'Union européenne, David Frost, qui a déstabilisé encore un peu plus le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont il était proche.

Pour Brad Bechtel, si la situation politique joue, "c'est surtout l'impact des fermetures et restrictions" sur l'économie britannique, conséquence de la propagation éclair du variant Omicron du coronavirus, qui affaiblit la livre sterling.

Cours de lundi Cours de vendredi 19H15 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,1280 1,1240 EUR/JPY 128,21 127,72 EUR/CHF 1,0399 1,0379 EUR/GBP 0,8537 0,8486 USD/JPY 113,66 113,63 USD/CHF 0,9219 0,9234 GBP/USD 1,3212 1,3245

afp/rp